भारतीय टीम 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। वहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी पहले से टीम का हिस्सा हैं। अब ऐसे में सवाल फिर से ओपनिंग जोड़ी को लेकर खड़ा हो रहा है। इसको लेकर हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम को नसीहत दी है। उनका मानना है कि टीम इंडिया को अपने वर्ल्ड कप विनर टॉप 3 खिलाड़ियों के साथ ही उतरना चाहिए।

रहाणे का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के पास अभी बहुत मौके आएंगे लेकिन उनके लिए वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को दो-तीन खराब पारियों के बाद बाहर नहीं कर सकते। गौरतलब है कि इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन को टीम से बाहर करते हुए वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया गया था। हालांकि, वहां वैभव भी फ्लाप रहे थे और फिर संजू की टीम में वापसी हुई थी। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे से सैमसन को बाहर किया गया और तीनों मैच में अभिषेक और वैभव ने ओपनिंग की। वहां वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने।

क्या बोले अजिंक्य रहाणे?

अजिंक्य रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा,”मुझे लगता है कि टॉप 3 वही होने चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेले थे। सैमसन ने अच्छा किया था, लेकिन उन्हें 2-3 खराब पारियों के बाद बाहर कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि उन्हें (सैमसन को) एक और मौका मिले। अभिषेक और इशान ने भी अच्छा किया है। वैभव को उनके मौके मिलेंगे और उनका टाइम आएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि टॉप 3 सैमसन, अभिषेक और इशान ही होने चाहिए। तीनों ने विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था।”

संजू सैमसन की अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है और इस पर रहाणे ने कहा,”संजू सैमसन की टीम में वापसी पर मुझे खुशी हुई। वह वर्ल्ड कप में मैन ऑफ सीरीज थे। उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं और जो उनके साथ हो रहा था वह उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वह एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। उनकी वापसी से टीम और मजबूत हुई है।” रहाणे के इस बयान से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर होंगे?

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