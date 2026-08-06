वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आईपीएल के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। भले यह खिलाड़ी आईपीएल का सिक्सर किंग था लेकिन साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह टॉप 5 में नहीं हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। इशान किशन नंबर 1 भारतीय हैं।

साल 2026 में ओवरऑल अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके+छक्के) का रिकॉर्ड फिन एलन के नाम है। वह इस लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं। जबकि द हंड्रेड में कमाल मचा रहे मिचेल मार्श ने इस मामले में इशान किशन की बराबरी कर ली है। उनके छक्के और रन इस साल अब तक ज्यादा हैं, इस कारण वह लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए हैं। वहीं इशान तीसरे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें पर मौजूद हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक 165 बाउंड्री लगाई हैं जिसमें 79 चौके और 86 छक्के शामिल हैं। वह टॉप 10 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं। द हंड्रेड में कई खिलाड़ी लगातार जलवा दिखा रहे हैं। वैभव को टिम सीफर्ट से बड़ा खतरा है, जिनके नाम 164 बाउंड्री अभी तक दर्ज हैं। जबकि वैभव को अब सितंबर अंत तक कोई भी टी20 मैच नहीं खेलना है। 23 अगस्त से वह दलीप ट्रॉफी में रेड बॉल क्रिकेट खेलते दिखेंगे।

साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच मैच मैच 4s 6s कुल बाउंड्री फिन एलन 46 45 1412 124 97 221 मिचेल मार्श 33 33 1418 130 89 219 इशान किशन 38 38 1414 146 73 219 जोस बटलर 46 44 1294 121 67 188 अभिषेक शर्मा 38 38 1077 107 74 181 रियान रिकल्टन 38 38 1214 94 86 180 साहिबजादा फरहान 34 33 1149 112 55 167 वैभव सूर्यवंशी 22 22 969 79 86 165 टिम सीफर्ट 39 38 1137 105 59 164 करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया) 24 24 895 72 78 150

सचिन टॉप 3 में नहीं, वैभव के पास इतिहास रचने का मौका; ये हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आगामी एशियन गेम्स 2026 में एक और रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट इस खबर में बताई गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





