वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आईपीएल के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। भले यह खिलाड़ी आईपीएल का सिक्सर किंग था लेकिन साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह टॉप 5 में नहीं हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। इशान किशन नंबर 1 भारतीय हैं।

साल 2026 में ओवरऑल अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके+छक्के) का रिकॉर्ड फिन एलन के नाम है। वह इस लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं। जबकि द हंड्रेड में कमाल मचा रहे मिचेल मार्श ने इस मामले में इशान किशन की बराबरी कर ली है। उनके छक्के और रन इस साल अब तक ज्यादा हैं, इस कारण वह लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए हैं। वहीं इशान तीसरे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें पर मौजूद हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक 165 बाउंड्री लगाई हैं जिसमें 79 चौके और 86 छक्के शामिल हैं। वह टॉप 10 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं। द हंड्रेड में कई खिलाड़ी लगातार जलवा दिखा रहे हैं। वैभव को टिम सीफर्ट से बड़ा खतरा है, जिनके नाम 164 बाउंड्री अभी तक दर्ज हैं। जबकि वैभव को अब सितंबर अंत तक कोई भी टी20 मैच नहीं खेलना है। 23 अगस्त से वह दलीप ट्रॉफी में रेड बॉल क्रिकेट खेलते दिखेंगे।

साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचमैचमैच4s6sकुल बाउंड्री
फिन एलन4645141212497221
मिचेल मार्श3333141813089219
इशान किशन3838141414673219
जोस बटलर4644129412167188
अभिषेक शर्मा3838107710774181
रियान रिकल्टन383812149486180
साहिबजादा फरहान3433114911255167
वैभव सूर्यवंशी22229697986165
टिम सीफर्ट3938113710559164
करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)24248957278150

सचिन टॉप 3 में नहीं, वैभव के पास इतिहास रचने का मौका; ये हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आगामी एशियन गेम्स 2026 में एक और रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट इस खबर में बताई गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर