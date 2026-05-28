आईपीएल 2026 का रोमांच इस वक्त चरम पर है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सबसे तेज शतकों के रिकॉर्ड की चर्चा हर किसी की जुबां पर है। एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव 30 गेंद पर शतक के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। क्या आपको पता है कि वैभव अगर ऐसा कर भी देते तो टी20 क्रिकेट में फिर भी वह पीछे ही रहते। टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड 27 गेंद पर है।
जबकि इस मामले में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा हैं। इन दोनों ने 28-28 गेंद पर टी20 फॉर्मेट में शतक लगाया है। वहीं इंडिया ए के लिए 32 गेंद पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं। हालांकि, दुनियाभर में अगर टी20 के सबसे तेज शतकों की बात होती है तो टॉप 10 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा भारतीय ही शामिल हैं।
उर्विल-अभिषेक ने 2-2 बार और वैभव ने एक बार किया कमाल
अगर टी20 क्रिकेट में 35 से कम गेंद में शतक लगाने की बात करें तो अभिषेक शर्मा दो बार इस फॉर्मेट में ऐसा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 28 और एक बार 32 गेंद पर टी20 शतक लगाया है। जबकि उर्विल पटेल ने एक बार 28 और एक बार 31 गेंद पर शतक जड़ा है। वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज टी20 शतक 32 गेंद पर आया था। यानी अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी टी20 रिकॉर्ड में वैभव नीचे नजर आएं, लेकिन इस मामले में वह काफी पीछे हैं।
T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
|खिलाड़ी
|गेंदें
|मैच
|स्थान
|वर्ष
|साहिल चौहान
|27
|एस्टोनिया बनाम साइप्रस
|एपिस्कोपी
|2024
|उर्विल पटेल
|28
|गुजरात बनाम त्रिपुरा
|इंदौर
|2024
|अभिषेक शर्मा
|28
|पंजाब बनाम मेघालय
|सौराष्ट्र
|2024
|मुहम्मद फहद
|29
|तुर्की बनाम बुल्गारिया
|सोफिया
|2025
|क्रिस गेल
|30
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्स
|बैंगलोर
|2013
|उर्विल पटेल
|31
|गुजरात बनाम सर्विसेज
|हैदराबाद
|2025
|ऋषभ पंत
|32
|दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश
|दिल्ली
|2018
|वैभव सूर्यवंशी
|32
|इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
|दोहा
|2025
|अभिषेक शर्मा
|32
|पंजाब बनाम बंगाल
|हैदराबाद
|2025
|विहान लुब्बे
|33
|नॉर्थ वेस्ट बनाम लिम्पोपो
|पार्ल
|2018
वैभव नंबर 1, अभिषेक और संजू भी लिस्ट का हिस्सा; एक IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में 12 छक्के लगाकर 97 रन की पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उसमें से एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें वैभव ने खुद की ही बराबरी कर ली। आईपीएल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट:–