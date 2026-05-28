आईपीएल 2026 का रोमांच इस वक्त चरम पर है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सबसे तेज शतकों के रिकॉर्ड की चर्चा हर किसी की जुबां पर है। एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव 30 गेंद पर शतक के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। क्या आपको पता है कि वैभव अगर ऐसा कर भी देते तो टी20 क्रिकेट में फिर भी वह पीछे ही रहते। टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड 27 गेंद पर है।

जबकि इस मामले में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा हैं। इन दोनों ने 28-28 गेंद पर टी20 फॉर्मेट में शतक लगाया है। वहीं इंडिया ए के लिए 32 गेंद पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं। हालांकि, दुनियाभर में अगर टी20 के सबसे तेज शतकों की बात होती है तो टॉप 10 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा भारतीय ही शामिल हैं।

उर्विल-अभिषेक ने 2-2 बार और वैभव ने एक बार किया कमाल

अगर टी20 क्रिकेट में 35 से कम गेंद में शतक लगाने की बात करें तो अभिषेक शर्मा दो बार इस फॉर्मेट में ऐसा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 28 और एक बार 32 गेंद पर टी20 शतक लगाया है। जबकि उर्विल पटेल ने एक बार 28 और एक बार 31 गेंद पर शतक जड़ा है। वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज टी20 शतक 32 गेंद पर आया था। यानी अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी टी20 रिकॉर्ड में वैभव नीचे नजर आएं, लेकिन इस मामले में वह काफी पीछे हैं।

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ी गेंदें मैच स्थान वर्ष साहिल चौहान 27 एस्टोनिया बनाम साइप्रस एपिस्कोपी 2024 उर्विल पटेल 28 गुजरात बनाम त्रिपुरा इंदौर 2024 अभिषेक शर्मा 28 पंजाब बनाम मेघालय सौराष्ट्र 2024 मुहम्मद फहद 29 तुर्की बनाम बुल्गारिया सोफिया 2025 क्रिस गेल 30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्स बैंगलोर 2013 उर्विल पटेल 31 गुजरात बनाम सर्विसेज हैदराबाद 2025 ऋषभ पंत 32 दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश दिल्ली 2018 वैभव सूर्यवंशी 32 इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोहा 2025 अभिषेक शर्मा 32 पंजाब बनाम बंगाल हैदराबाद 2025 विहान लुब्बे 33 नॉर्थ वेस्ट बनाम लिम्पोपो पार्ल 2018

वैभव नंबर 1, अभिषेक और संजू भी लिस्ट का हिस्सा; एक IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में 12 छक्के लगाकर 97 रन की पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उसमें से एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें वैभव ने खुद की ही बराबरी कर ली। आईपीएल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट:–







