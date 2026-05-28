आईपीएल 2026 का रोमांच इस वक्त चरम पर है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सबसे तेज शतकों के रिकॉर्ड की चर्चा हर किसी की जुबां पर है। एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव 30 गेंद पर शतक के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। क्या आपको पता है कि वैभव अगर ऐसा कर भी देते तो टी20 क्रिकेट में फिर भी वह पीछे ही रहते। टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड 27 गेंद पर है।

जबकि इस मामले में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा हैं। इन दोनों ने 28-28 गेंद पर टी20 फॉर्मेट में शतक लगाया है। वहीं इंडिया ए के लिए 32 गेंद पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं। हालांकि, दुनियाभर में अगर टी20 के सबसे तेज शतकों की बात होती है तो टॉप 10 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा भारतीय ही शामिल हैं।

उर्विल-अभिषेक ने 2-2 बार और वैभव ने एक बार किया कमाल

अगर टी20 क्रिकेट में 35 से कम गेंद में शतक लगाने की बात करें तो अभिषेक शर्मा दो बार इस फॉर्मेट में ऐसा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 28 और एक बार 32 गेंद पर टी20 शतक लगाया है। जबकि उर्विल पटेल ने एक बार 28 और एक बार 31 गेंद पर शतक जड़ा है। वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज टी20 शतक 32 गेंद पर आया था। यानी अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी टी20 रिकॉर्ड में वैभव नीचे नजर आएं, लेकिन इस मामले में वह काफी पीछे हैं।

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ीगेंदेंमैचस्थान वर्ष
साहिल चौहान27एस्टोनिया बनाम साइप्रसएपिस्कोपी2024
उर्विल पटेल28गुजरात बनाम त्रिपुराइंदौर2024
अभिषेक शर्मा28पंजाब बनाम मेघालयसौराष्ट्र2024
मुहम्मद फहद29तुर्की बनाम बुल्गारियासोफिया2025
क्रिस गेल30रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्सबैंगलोर2013
उर्विल पटेल31गुजरात बनाम सर्विसेजहैदराबाद2025
ऋषभ पंत32दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेशदिल्ली2018
वैभव सूर्यवंशी32इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE)दोहा2025
अभिषेक शर्मा32पंजाब बनाम बंगालहैदराबाद2025
विहान लुब्बे33नॉर्थ वेस्ट बनाम लिम्पोपोपार्ल2018

वैभव नंबर 1, अभिषेक और संजू भी लिस्ट का हिस्सा; एक IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में 12 छक्के लगाकर 97 रन की पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उसमें से एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें वैभव ने खुद की ही बराबरी कर ली। आईपीएल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट: