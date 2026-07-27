भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार दो टी20 सीरीज गंवाने के बाद अब भारत ने अय्यर की कप्तानी में खाता खोला है। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में हीरो रहे और 3 पारियों में 151 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी बने। उन्हें अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अब नजरें होंगी कि कब वैभव फिर से टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे।

दरअसल अब टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना है जहां दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। उसके बाद अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली में तीन मैचों की टी20 सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को आयोजित हो सकती है। मगर उससे पहले टीम इंडिया तीन वनडे और तीन टी20 बांग्लादेश के साथ भी खेल सकती है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश सीरीज हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैचों की तारीखें आगे खिसक सकती हैं।

एशियाई खेलों के स्क्वाड में वैभव शामिल

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। मगर सितंबर के अंत में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में वैभव सूर्यवंशी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। यानी अगर अफगानिस्तान-बांग्लादेश सीरीज नहीं हुई तो वैभव सीधे एशियाई खेलों में जलवा दिखाते नजर आएंगे। वरना उससे पहले भी दिल्ली में उनका जलवा देखने को मिल सकता है।

आपको बता दें कि एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी। इसमें 10 टीमें शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सीधे क्वार्टरफाइनल में रैंकिंग के आधार पर पहुंची हैं। वहीं पहले राउंड में अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान के बाद चार टीमें फाइनल होंगी। फिर क्वार्टरफाइनल राउंड शुरू होगा।

एशियाई खेल 2026 के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह।

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में चला वैभव का बल्ला

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में दो अर्धशतक लगाए। उनके बल्ले से तीन पारियों में 151 रन निकले जिसमें 81 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वैभव ने इस सीरीज में 9 छक्के और 15 चौके लगाए। उनका औसत 50 से अधिक का रहा और स्ट्राइक रेट करीब 196 का था। अब वैभव ने इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक दे दी है। पहली बार वह प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन चुके हैं।

वैभव के पास 447 दिन, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 17 अक्टूबर 2027 तक करना होगा टेस्ट में डेब्यू

सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में डेब्यू 15 नवंबर 1989 को कराची में हुआ था। उन्होंने 18 दिसंबर 1989 को गुंजरवाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। 27 मार्च 2011 को वैभव सूर्यवंशी पैदा हुए थे। उनकी उम्र 15 साल 122 दिन है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



