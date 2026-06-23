भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी। खास बात इस सीरीज की होने वाले हैं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है। क्रिकेट फैंस को अब यूनिवर्सल बेबी बॉस के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार है। यूथ क्रिकेट से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में धूम मचाने वाले समस्तीपुर के इस क्रिकेटर के लिए अब इम्तिहान है टीम इंडिया का।

वैभव सूर्यवंशी का नया सफर शुरू हो चुका है। वह टीम इंडिया के साथ आयरलैंड का सफर शुरू कर चुके हैं। इस नए सफर के साथ आने वाले दिनों में वैभव के लिए कई नए मौके भी आएंगे। मगर इन मौकों के साथ वैभव सूर्यवंशी के लिए आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड की कंडीशन्स और जोफ्रा आर्चर जैसे पेसर्स के सामने नया इम्तिहान भी होगा।

IPL में बुमराह से स्टार्क तक सबकी लगाई क्लास

हालांकि, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी जैसे नामी इंटरनेशनल गेंदबाजों की क्लास लगाई थी। इसमें एक नाम जोफ्रा आर्चर का नहीं है जो उनके ही फ्रेंचाइजी साथी हैं। ऐसे में वैभव के सामने अब आर्चर के रूप में इंग्लैंड में नई चुनौती आएगी।

इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर शानदार बल्लेबाजी की थी। अब उनका टेस्ट होगा आयरलैंड और इंंग्लैंड की ओवरकास्ट कंडीशन्स में। यहां गेंद स्विंग भी होती है और उछाल भी लेती है। बात जब उछाल की आती है तो अभी तक वैभव की कई ताकतों के बीच उनकी ऐसी कमजोरी भी उजागर हुई है, जिसे गेंदबाजों ने पकड़ना भी शुरू कर दिया है।

कैसे अपनी कमजोरी से निपटेंगे वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्कों के साथ 776 रन बनाए। वह ऑरेंज कैप विनर भी बने लेकिन इस बीच उनके खिलाफ बाउंसर का ट्रैप लगातार चर्चा का विषय बना। गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोच आशीष नेहरा ने जो वैभव की कमजोरी को पकड़ा है वह अब जगजाहिर है। वैभव आईपीएल में कई बार बॉडी लाइन और शॉर्टपिच गेंदों का शिकार हुए।

इसके बाद ट्राई सीरीज में श्रीलंका की पिचों पर भी उनको दो बार तेज गेंदबाजों के खिलाफ ऐसी गेंदों पर आउट होते देखा गया। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड की पिचों पर शॉर्टपिच से निपटने का एक कठिन इम्तिहान हो सकता है। जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, सैम करन जैसे गेंदबाज वैभव का बाउंसर टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में बॉस बेबी को अपनी इस कमजोरी से हर हाल में निपटना होगा।

कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने चुनौती

वैभव सूर्यवंशी को एक तरफ इंटरनेशनल डेब्यू का मौका देने की बातें हो रही हैं, मगर टीम मैनेजमेंट और नए कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि बाहर किसको किया जाए? वैभव एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया में पहले से ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में दो धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज हैं। दोनों के आंकड़े भी बेहतरीन हैं। (आंकड़ों के लिए पढ़ें पूरी खबर)

ऐसे में अभिषेक या संजू में से जब कोई बाहर होगा तब ही वैभव के लिए जगह बनती दिखेगी। या फिर संजू सैमसन को नंबर 3 पर अगर शिफ्ट किया जाता है तो, अभिषेक और वैभव की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है। नंबर 3 पर फिलहाल वर्ल्ड कप से लगातार इशान किशन खेलते आए हैं। किशन ने इस पोजिशन पर प्रदर्शन भी अच्छा किया है। ऐसे में कप्तान व कोच की सोच क्या होगी इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करेगा।

वैभव को किसकी कीमत पर मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह? अभिषेक या संजू, फैसला इतना आसान नहीं

श्रीलंका में ट्राई-नेशन वनडे ए सीरीज 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में एंट्री के लिए तैयार हैं। हालांकि, सवाल यह है कि उनकी जगह कौन छोड़ेगा? अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के टी20 आंकड़े बताते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ नामों का नहीं, बल्कि भूमिका और टीम संतुलन का है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







