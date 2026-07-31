वैभव सूर्यवंशी टी20 प्रारूप में खुद को साबित कर चुके हैं और इसका ही परिणाम है कि वो आज भारतीय टी20 टीम का हिस्सा बन चुके हैं। बेशक वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान अपना डेब्यू किया और उनका बल्ला इंग्लैंड की धरती पर नहीं चला, लेकिन जिम्बाब्वे में उन्होंने इसकी भरपाई की और 3 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। वैभव अब 23 अगस्त से एक्शन में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार सबकुछ अलग होगा और उनके लिए चुनौतियां भी बड़ी होने वाली है।

वैभव के सामने रेड बॉल क्रिकेट की चुनौती

वैभव 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन टीम के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं और वो इस टीम के उप-कप्तान भी बनाए गए हैं। हमने देखा है कि वैभव टी20 प्रारूप में कितने खतरनाक हैं और वो तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पिछले कई महीनों से वैभव लगातार टी20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं ऐसे में वैभव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अब रेड बॉल क्रिकेट को किस तरह से हैंडल करते हैं। टी20 प्रारूप के बाद एकदम से टेस्ट के मोड में आना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता खास तौर पर वैसा खिलाड़ी जो रुककर खेलना ज्यादा पसंद नहीं करता।

वैभव के धैर्य की होगी परीक्षा

टेस्ट क्रिकेट में आपको मैदान पर धैर्य दिखाना होता है साथ ही रुककर पिच की स्थिति, टीम की स्थिति, कंडीशन, सबकुछ देखकर बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है। यहां पर टी20 जैसा अप्रोच नहीं चल पाता और जो टी20 जैसी बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है वो धराशाई हो जाता है। वैभव को अगर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेलना है तो उन्हें इस बात को समझनी होगी और रेड बॉल क्रिकेट में अपना धैर्य भी दिखाना होगा। वैभव के सामने दलीप ट्रॉफी में एक से बढ़कर एक शानदार गेंदबाज होंगे जो उनकी कड़ी परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे और उन्हें इस परीक्षा में पास होना होगा।

वैभव को मिली है उप-कप्तानी की जिम्मेदारी

आज के दौर में ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनना आसान तो कतई नहीं है और अगर आपको क्रिकेट के हर प्रारूप में खेलना है तो खुद को जल्द से जल्द हर प्रारूप में ढालने की कला सबसे पहले सीखना होगा। वैभव के लिए दलीप ट्रॉफी एक बड़ा मौका होगा जहां वो कई शानदार खिलाड़ियों के साथ व उनके विरुद्ध खेलेंगे। अगर वो यहां पर खुद को साबित करने में सफल हो पाते हैं तो संभावना है कि टेस्ट टीम के लिए भी उनके नाम पर विचार किया जाए। यही नहीं वैभव को दलीप ट्रॉफी के इस सीजन के लिए ईस्ट जोन का उप-कप्तान भी बनाया गया है यानी अगर इशान किशन किसी मैच में नहीं खेलते हैं तो उन्हें कप्तानी की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। यानी उन्हें इस स्थिति के लिए भी खुद को तैयार रखने की जरूरत होगी।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन की टीम

अभिमन्यु ईश्वरन (बंगाल), सुदीप घरामी (बंगाल), शाहबाज अहमद (बंगाल), सूरज सिंधु जयसवाल (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), मुकेश कुमार (बंगाल), इशान किशन (कप्तान) (झारखंड), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) (झारखंड), शिखर मोहन (झारखंड), अनुकूल रॉय (झारखंड), विराट सिंह (झारखंड), सुभ्रांशु सेनापति (ओडिशा), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान) (बिहार), डेनिश दास (असम) और अभिजीत सरकार (असम)

स्टैंडबाय: आयुष लोहारुका (बिहार), श्रीदाम पॉल (त्रिपुरा), संबित बराल (ओडिशा), स्वास्तिक सामल (ओडिशा) और शरणदीप सिंह (झारखंड)।

वैभव सूर्यवंशी हैं यशस्वी से आगे, युवराज नंबर 1; T20I की पहली छह पारियों में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय

भारतीय टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 6 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब यशस्वी जायसवाल से ऊपर आ गए हैं। पहले स्थान पर युवराज सिंह हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)