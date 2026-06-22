भारतीय टीम अब लगातार सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाली है। सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों से पहले यह सभी मुकाबले भारत की तैयारियों के लिहाज से अहम होने वाले हैं। टीम इंडिया पहले आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 और फिर इंग्लैंड दौरे पर पांच टी20 इंटरनेशनल खेलेगी। इन दोनों सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड सामने आ चुका है और इस स्क्वाड में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं।

अगर इशान किशन को भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो टीम के पास चार ओपनर्स हैं। हालांकि, हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 और आईपीएल के बाद बैलेंस को देखते हुए इशान नंबर 3 पर ही खेलते नजर आएंगे। लिहाजा वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर स्क्वाड का हिस्सा हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए सिरदर्द होने वाला है कि किन दो खिलाड़ियों को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। फिर वैभव ने आईपीएल में बतौर ओपनर जो कमाल किया था वो हर किसी के सामने है। अभिषेक शर्मा लंबे समय से लगातार टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। किसी भी कप्तान और कोच के लिए ऐसे तीन खिलाड़ियों के होते हुए किसी भी एक को बाहर करना बड़ी दुविधा हो सकती है।

कैसे हैं अभिषेक, संजू और वैभव के ओपनिंग के आंकड़े? (किसी भी टीम के लिए)

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक चौके छक्के अभिषेक शर्मा 162 161 5325 35.26 178.75 9 34 510 340 संजू सैमसन 100 100 3036 33.73 151.72 5 17 303 156 वैभव सूर्यवंशी 34 34 1477 44.75 220.44 4 6 116 134

साल 2026 में वैभव, संजू और अभिषेक के ओपनिंग के आंकड़े? (किसी भी टीम के लिए)

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक चौके छक्के अभिषेक शर्मा 28 28 886 34.07 202.74 1 8 42 66 संजू सैमसन 24 24 844 42.2 174.74 2 4 86 50 वैभव सूर्यवंशी 16 16 776 48.5 237.3 1 5 63 72

वैभव के नाम साल 2026 में सर्वाधिक छक्के दर्ज

वैभव सूर्यवंशी की ताकत उनाक स्ट्राइक रेट और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही है। अक्सर जब वैभव का बल्ला आग उगलता है तो वह चौकों से ज्यादा छक्के लगाते नजर आते हैं। आईपीएल 2026 में वैभव ने 776 रन बनाए थे और रिकॉर्ड एक सीजन में 72 छक्के ठोके थे। बतौर भारतीय ओपनर किसी भी टीम के लिए वैभव ही एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अभिषेक, संजू उनसे इस मामले में पीछे हैं।

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के टीम इंडिया के लिए आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू का इंतजार है लेकिन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के आंकड़े बेहतरीन हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर अभिषेक के नाम 43 पारियों में 1414 रन दर्ज हैं जिसमें औसत 34.48 और स्ट्राइक रेट 192.38 का रहा है। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं।

जबकि संजू सैमसन ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 28 पारियों में 926 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.61 और स्ट्राइक रेट 181.92 का रहा है। संजू ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 3 शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। अभिषेक और संजू की एकसाथ पार्टनरशिप भी बेहतरीन रही है। दोनों ने 24 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 649 रन जोड़े हैं, जिसमें चार अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं।

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा टीम इंडिया में मौका?

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विश्व विजेता बनाने में अहम योगदान दिया था। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच की बात करें तो फिलहाल यही जोड़ी ओपनिंग उतर सकती है। नंबर 3 पर इशान किशन नजर आएंगे। क्योंकि संजू और अभिषेक लगातार आईपीएल के बाद आराम ही कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें आराम देने का लॉजिक नहीं बनता है।

अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से (टी20 वर्ल्ड कप में भी) भारतीय टीम के लिए खास नहीं रहा है। इस लिहाज से पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ अगर वह कमाल नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे टी20 में वैभव को बतौर ओपनर संजू के साथ मौका मिल सकता है। अगर अभिषेक और संजू दोनों का बल्ला चला तो वैभव के लिए इस सीरीज में जगह बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की लंबी टी20 सीरीज है। यानी अगले एक महीने में वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू कर सकते हैं।

टीम इंडिया का अगला मैच कब? वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू, लगातार 7 टी20 खेलेगा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अब लगातार 7 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





