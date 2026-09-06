Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: ईस्ट जोन के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ जोरदार शुरुआत की और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की, लेकिन अर्धशतक लगाने से चूक गए। वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत शानदार तरीके से की और टी20 अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए, लेकिन वो अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए।

अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ जोरदार पारी खेली और 37 गेंदों पर 44 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 5 चौके भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 118.92 का रहा। वैभव की पारी का अंत पहली इनिंग में वी मिलिंद ने किया और उनका कैच टी त्यागराजन ने लपका। वैभव ने पहली पारी में अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 88 गेंदों पर 100 रन की साझेदारी की और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

वैभव ने सिराज के एक ओवर में बनाए 14 रन

वैभव ने पहली पारी में भारत के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को भी नहीं बख्शा और पहली पारी के 7वें ओवर में जो सिराज ने फेंका था उस ओवर में 14 रन ठोक डाले। इस ओवर की पहली गेंद पर वैभव रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर चौका और फिर तीसरी गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद चौथे और पांचवीं गेंद पर वो फिर से रन नहीं बना पाए, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर ही उन्होंने चौके लगाकर ओवर समाप्त किया। वैभव ने पहली पारी में छोटी, लेकिन काफी असरदार पारी खेली। हालांकि वो इस पारी में भी टी20 अंदाज में ही नजर आए जो उनके लिए घातक साबित हुआ।

4️⃣,6️⃣,4️⃣



Vaibhav Sooryavanshi on the charge with some delightful shots 🔥



The 50-run stand also comes up between Vaibhav and Abhimanyu Easwaran 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/0XLR4LI50R — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2026

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

शैफाली ने पहली गेंद पर छक्का लगा बनाया महारिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ T20I में ऐसा करने वाली पहली महिला बैटर बनीं

शैफाली वर्मा ने एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)