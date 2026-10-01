एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वो अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाए। वहीं टीम के अन्य स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने इस मैच में काफी निराश किया और दोनों दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था।

वैभव ने 180 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 12 रन की ही साझेदारी हुई थी कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए। अभिषेक ने 3 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 7 रन बनाए और वो सहान अराच्चिगे का शिकार बने। वहीं तीसरे नंबर पर आए संजू सैमसन का भी बल्ला इस मैच में नहीं चला और उन्होंने भी एक चौके की मदद से 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया।

वैभव ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दवाब बनाने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी रहे। बेशक संजू-अभिषेक आउट हो गए, लेकिन संजू ने अपने अंदाज में बैटिंग जारी रखा। हालांकि उन्होंने जब 21 गेंदों पर 38 रन बना लिए थे तभी सहान की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन अपनी पारी के दौरान उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए। इस पारी के दौरान वैभव का स्ट्राइक रेट 180.95 का रहा। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो 12 गेंदों पर 13 रन की पारी खेलकर आउट हो गए।

वैभव ने की सहवाग की बराबरी

वैभव ने अब तक टी20आई में खेले 7 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए हैं और उन्होंने टी20आई में छक्के लगाने के मामले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली। सहवाग ने अपने टी20आई क्रिकेट करियर में खेले 19 मैचों में 16 छक्के लगाए थे। हालांकि वैभव अब अगले मैच में एक छक्का लगाते ही सहवाग को पीछे छोड़ देंगे और टी20आई में छक्के लगाने के मामले में उन्हें पीछे छोड़ देंगे।

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)