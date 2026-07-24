भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और गेंदबाज मयंक यादव का जलवा रहा। लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करते हुए मयंक यादव ने गेंद से कहर बरपाया और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 18 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया और 126 रनों के लक्ष्य को आसान बना दिया। वैभव और मयंक के शानदार प्रदर्शन के कारण भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत मिली।
भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी शीर्ष पर हैं। वह एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। जिम्बाब्वे के वेस्ले मधेवेरे दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 39 रन बनाए। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन 35 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। तदिवानाशे मारुमानी ने 27 रन बनाए हैं।
टॉप-5 गेंदबाज
भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो मयंक यादव शीर्ष पर हैं। उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। उनके अलावा प्रिंस यादव और ब्लेसिंग मुजराबानी ने भी 2-2 विकेट लिए हैं। बेहतर इकॉनमी के कारण मयंक शीर्ष पर हैं। रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए हैं। रिचर्ड न्गारावा ने भी 1 विकेट लिया है।
|#
|बल्लेबाज़
|टीम
|रन
|औसत
|SR
|4s
|6s
|1
|वैभव सूर्यवंशी
|IND
|50
|50.00
|263.16
|4
|4
|2
|वेसली माधेवेरे
|ZIM
|39
|39.00
|114.71
|3
|1
|3
|ईशान किशन
|IND
|35
|35.00
|145.83
|3
|2
|4
|श्रेयस अय्यर
|IND
|28
|—
|116.67
|3
|0
|5
|तादिवा मारुमानी
|ZIM
|27
|—
|135.00
|2
|1
|#
|गेंदबाज़
|टीम
|विकेट
|ओवर
|रन
|औसत
|1
|मयंक यादव
|IND
|2
|4.0
|18
|9.00
|2
|प्रिंस यादव
|IND
|2
|4.0
|19
|9.50
|3
|ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
|ZIM
|2
|4.0
|26
|13.00
|4
|रवि बिश्नोई
|IND
|1
|4.0
|24
|24.00
|5
|शिवम दुबे
|IND
|1
|4.0
|32
|32.00
मयंक यादव वापसी करते ही बने प्लेयर ऑफ द मैच
मयंक यादव ने अक्टूबर 2024 के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ही गेंद पर विकेट लिया। पूरी खबर पढ़ें।