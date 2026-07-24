भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और गेंदबाज मयंक यादव का जलवा रहा। लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करते हुए मयंक यादव ने गेंद से कहर बरपाया और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 18 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया और 126 रनों के लक्ष्य को आसान बना दिया। वैभव और मयंक के शानदार प्रदर्शन के कारण भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत मिली।

भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी शीर्ष पर हैं। वह एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। जिम्बाब्वे के वेस्ले मधेवेरे दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 39 रन बनाए। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन 35 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। तदिवानाशे मारुमानी ने 27 रन बनाए हैं।

टॉप-5 गेंदबाज

भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो मयंक यादव शीर्ष पर हैं। उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। उनके अलावा प्रिंस यादव और ब्लेसिंग मुजराबानी ने भी 2-2 विकेट लिए हैं। बेहतर इकॉनमी के कारण मयंक शीर्ष पर हैं। रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए हैं। रिचर्ड न्गारावा ने भी 1 विकेट लिया है।

T20I सीरीज़ — पहला मैच भारत बनाम ज़िम्बाब्वे — शीर्ष प्रदर्शन शीर्ष 5 बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ — पहले T20I के बाद सर्वोच्च रन 50 — सूर्यवंशी सर्वोच्च SR 263.16 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ मयंक — 2/18 सर्वोच्च विकेट 2 विकेट (3 गेंदबाज) चार्ट बल्लेबाज़ गेंदबाज़ शीर्ष 5 बल्लेबाज़ — रन 1 वैभव सूर्यवंशी IND IND 50 SR 263 2 वेसली माधेवेरे ZIM ZIM 39 SR 114 3 ईशान किशन IND IND 35 SR 145 4 श्रेयस अय्यर IND IND 28 SR 116 5 तादिवा मारुमानी ZIM ZIM 27 SR 135 शीर्ष 5 गेंदबाज़ — औसत (कम बेहतर) 1 मयंक यादव IND IND 2 wkt avg 9.0 2 प्रिंस यादव IND IND 2 wkt avg 9.5 3 ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ZIM ZIM 2 wkt avg 13.0 4 रवि बिश्नोई IND IND 1 wkt avg 24.0 5 शिवम दुबे IND IND 1 wkt avg 32.0 शीर्ष 5 बल्लेबाज़ # बल्लेबाज़ टीम रन औसत SR 4s 6s 1 वैभव सूर्यवंशी IND 50 50.00 263.16 4 4 2 वेसली माधेवेरे ZIM 39 39.00 114.71 3 1 3 ईशान किशन IND 35 35.00 145.83 3 2 4 श्रेयस अय्यर IND 28 — 116.67 3 0 5 तादिवा मारुमानी ZIM 27 — 135.00 2 1 शीर्ष 5 गेंदबाज़ # गेंदबाज़ टीम विकेट ओवर रन औसत 1 मयंक यादव IND 2 4.0 18 9.00 2 प्रिंस यादव IND 2 4.0 19 9.50 3 ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ZIM 2 4.0 26 13.00 4 रवि बिश्नोई IND 1 4.0 24 24.00 5 शिवम दुबे IND 1 4.0 32 32.00 स्रोत: Cricbuzz · IND vs ZIM पहला T20I Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

मयंक यादव वापसी करते ही बने प्लेयर ऑफ द मैच

मयंक यादव ने अक्टूबर 2024 के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ही गेंद पर विकेट लिया। पूरी खबर पढ़ें।