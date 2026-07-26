भारत क्रिकेट टीम के लिए 2026 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर अबतक 8 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। टेस्ट में 1, वनडे में 3 और टी20 इंटरनेशनल में 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। फिलहाल जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। इनमें अशोक शर्मा और यश ठाकुर शामिल हैं। इससे पहले आयरलैंड दौरे टी20 में पर प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने डेब्यू किया था।

इंग्लैंड दौरे पर टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया था। प्रिंस यादव ने वनडे में डेब्यू किया। वह दोनों फॉर्म में डेब्यू करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने डेब्यू किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मानव सुतार ने डेब्यू किया था। इस लेख इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी दी गई है।

मानव सुतार

मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में डेब्यू किया था। उन्होंने पहली पारी में 33 रन देकर 6 विकेट झटके थे। दूसरी पारी में उन्होंने 1 विकेट झटका। मानव ने बाए हाथ की स्पिन से प्रभावित किया और श्रीलंका दौरे पर चुना जाना लगभग तय है।

हर्ष दुबे

हर्ष दुबे ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया। 2 पारियों में उनकी बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में ठीक प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के स्पिनर ने 4 विकेट लिए। 47 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

गुरनूर बरार

गुरनूर बरार ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया था। पंजाब के इस लंबे कद वाले तेज गेंदबाज के रफ्तार है, लेकिन उन्हें लाइन लेंथ पर काम करना होगा। उन्होंने 6 पारियों में 11 विकेट लिए हैं। 27 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

प्रिंस यादव

प्रिंस यादव ने टी20 और वनडे दोनों में डेब्यू किया है। 6 टी20 में 9 विकेट लिए हैं। 22 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वनडे में उन्होंने 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं। 56 रन देकर 2 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

सूर्यांश शेडगे

सूर्यंश शेडगे ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेह्यू किया। 2 पारियों में उन्होंने 8 रन बनाए हैं। 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर दूसरे टी20 में डेब्यू किया था। उन्होंने 5 टी20 में 112 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 211.32 का है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक लगाया था। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे।

अशोक शर्मा

अशोक शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में डेब्यू किया का मौका मिला था। अशोक को पहले मैच में विकेट नहीं मिला। दूसरे मैच में वह नहीं खेले। उन्होंने 150 से ज्यादा की रफ्तार गेंद करने की क्षमता से प्रभावित किया।

यश ठाकुर

यश ठाकुर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में डेब्यू किया। उन्होंने 2 विकेट झटके। अशोक शर्मा की जगह उन्हें मौका मिला और उन्होंने इसे भुनाया।

भारत के लिए T20 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज

भारत के 15 बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा चौके लगाए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली शीर्ष पर हैं। सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं। तीनों बल्लेबाजों के 200 से ज्यादा चौके हैं। पूरी खबर पढ़ें।