15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके हैं। इतनी कम उम्र में भारतीय टीम में एंट्री हुई है तो सचिन तेंदुलकर से तुलना भी लाजिमी है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्हें वन सीरीज वंडर के रूप में तैयार करता है या सचिन तेंदुलकर जैसे 2-3 दशक वाले लंबे करियर के लिए। इसको लेकर बोर्ड की योजना साफ नजर आ रही है। इस पर बीसीसीआई की सालाना बैठक के बाद सचिव देवजीत सैकिया ने कई बड़े बयान दिए हैं।

देवजीत सैकिया ने बीसीसीआई की बैठक के बाद मीडिया से ढेर सारी बातें कहीं। उनके बयान से साफ है कि वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनाने की तैयारी है। बोर्ड खुद नहीं चाहता है कि वैभव वन सीरीज वंडर साबित हों। सैकिया ने साफतौर पर कहा कि वह और बोर्ड चाहता है कि वैभव सचिन तेंदुलकर की तरह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करें। इसके लिए बोर्ड वैभव पर सीरियस मॉनीटरिंग कर रहा है और उनके ऊपर पैनी नजर बनाए है।

क्या बोले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया?

बीसीसीआई सचिव ने वैभव के भविष्य पर जोर दिया और उन्हें दूरदर्शी योजना का हिस्सा बताया। वह बोले,” BCCI को इस बात पर गर्व हो सकता है कि हम 15 साल की उम्र के एक ऐसे खिलाड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है। हम इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं कि वह आगे हर सही कदम उठाए, ताकि वह सिर्फ एक सीरीज़ या एक साल का चमत्कार बनकर न रह जाएं।”

इसके बाद सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी तुलना पर भी वह बोले कि, वैभव सूर्यवंशी की तरह ही, तेंदुलकर को भी किशोरावस्था में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सुर्खियां बटोरने लगे थे। इसके बाद सचिन ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे सफल करियर का भी मुकाम हासिल किया। सैकिया ने कहा, “हम चाहते हैं कि वैभव या उनके जैसे कद के किसी भी खिलाड़ी की प्रासंगिकता बनी रहे और वह देश के लिए उसी तरह सेवा करें जैसा सचिन तेंदुलकर या अतीत के अन्य दिग्गज खिलाड़ियों ने किया।”

BCCI सचिव ने जोर देकर कहा कि सूर्यवंशी की प्रगति पर हर चरण में बारीकी से नजर रखी जाएगी। “इसलिए हम वैभव को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में आगे बढ़ाए जाने वाले हर कदम और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। BCCI उनके भविष्य पर बहुत करीब से नजर रख रहा है।” राजस्थान रॉयल्स के साथ IPL 2026 के शानदार अभियान के बाद पहला बुलावा पाने वाले वैभव, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष अंतरराष्ट्रीय डेब्यूटेंट बने थे।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे, जबकि उनके 72 छक्कों ने एक ही सीज़न में IPL का नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उन्होंने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्सेस पुरस्कारों सहित कई अवॉर्ड जीते थे। फिर उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भारत के लिए तीन मैचों में 151 रन बनाए और भारत की 3-0 से जीत में अहम योगदान दिया।

वैभव ने अपना पहला ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ पुरस्कार भी जिम्बाब्वे के दौरे पर जीता। अब घरेलू क्रिकेट में भी उनका शानदार खेल जारी है। 15 साल और 157 दिन की उम्र में, वह हाल ही में दलीप ट्रॉफी के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने, और 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।

वैभव के अलावा अन्य युवाओं पर भी BCCI की नजर

महत्वपूर्ण बात यह है कि BCCI का ध्यान केवल वैभव सूर्यवंशी तक ही सीमित नहीं है। सचिव देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि बोर्ड ने उभरते हुए खिलाड़ियों के एक बड़े समूह की पहचान की है जिनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा,“जैसा कि हमारे चयनकर्ता देख रहे हैं, हमारे पास आने वाले खिलाड़ियों की एक बड़ी संख्या है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आप हमारी अंडर-19 भारतीय टीम को देखें, तो वे हाल ही में चैंपियन बने हैं। इसी तरह, महिला क्रिकेट में भी, हम पिछले दो अंतरराष्ट्रीय अंडर-19 टी20 विश्व कप से विश्व चैंपियन हैं।”

सैकिया ने यह भी कहा,“हम सभी खिलाड़ियों को देख रहे हैं, केवल वैभव ही नहीं, बल्कि लगभग 10-15 खिलाड़ी हैं जो हमारे टार्गेटेड समूह में हैं। उन खिलाड़ियों के नाम हमारी टार्गेटेड ग्रुप सूची में शामिल हैं, और हमारे CoE प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण द्वारा लगातार उनकी निगरानी की जा रही है, जो उनके भविष्य, प्रशिक्षण और कौशल विकास में गहरी रुचि ले रहे हैं।” लक्ष्मण की सीधी भागीदारी सूर्यवंशी और अन्य युवाओं को आयु-वर्ग (अंडर-19 आदि) क्रिकेट से सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कठिन बदलाव के दौरान BCCI के केंद्रीय विकास ढांचे (डेवलपमेंट स्ट्रक्चर) तक पहुंच प्रदान करती है।

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