वैभव सूर्यवंशी को 23 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले रेड बॉल टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया। कई क्रिकेट दिग्गजों का यह मानना है कि 15 साल के क्रिकेटर के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन है। वहीं दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने उन्हें उपकप्तान बनाने पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि वैभव की यह रेड बॉल क्रिकेट में अभी शुरुआत ही है और उनका रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है।

वैभव सूर्यवंशी ने अभी घरेलू क्रिकेट में सिर्फ 12 फर्स्ट क्लास पारी ही खेली हैं। उनका औसत सिर्फ 17.25 का है। उनके नाम 207 रन ही दर्ज हैं, इस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए हर्षा ने उन्हें सीनियर रेड बॉल टीम का उपकप्तान बनाने के फैसले पर हैरानी जताई है। इस टीम का कप्तान इशान किशन को बनाया गया है। वहीं मोहम्मद शमी, अभिमन्यू ईश्वरन, शाहबाज अहमद, सुदीप घरामी, मुकेश कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल हैं।

हर्षा भोगले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जताई हैरानी

हर्षा भोगले ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट किया और वैभव सूर्यवंशी को यह जिम्मेदारी देने पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा,”मुझे हैरानी है कि क्या सोचकर सूर्यवंशी को सीनियर रेड बॉल टीम का उपकप्तान बनाया गया। उन्होंने सिर्फ 12 पारी खेलीं और 207 रन ही बनाए। उनका औसत महज 17.25 का ही है। उनका टैलेंट शानदार है लेकिन अभी यह शुरुआती पल हैं और वह रेड बॉल क्रिकेट में अभी भी निचले पायदान पर ही हैं।”

ईस्ट जोन की चयन समिति के सदस्य प्रवनजन मुल्लिक ने इस पर सफाई देते हुए कहा,”वैभव को टीम का कप्तान नहीं बनाया गया है, इशान किशन कप्तान हैं और बतौर विकेटकीपर वह पूरे मैच को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी पूरे दिन कप्तानी करेंगे। जैसे-जैसे वह ग्रो कर रहे हैं और मैच्योर होते जा रहे हैं। उनको अधिक जिम्मेदारी देने से वह और अधिक मैच्योर हो सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा,”दलीप ट्रॉफी में उपकप्तान बनना उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। वह देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हमारा विश्वास है युवाओं को जिम्मेदारियां देना जरूरी होता है। किसे पता आगे का? फिंगर क्रॉस, क्या पता आगे वह भारतीय टीम के कप्तान बन जाएंगे। यही कारण है उन्हें उपकप्तान बनाने का। वह लगातार देश के लिए , आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह बिहार के भी उपकप्तान हैं।”

I wonder what the thinking is behind making Sooryavanshi vice-captain of a senior red ball team. He has played 12 innings for 207 runs @ 17.25. His talent is extraordinary but there is a learning curve and he is at the bottom of it in red ball cricket. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 30, 2026

टी20 क्रिकेट में वैभव ने बनाई खास पहचान

वैभव सूर्यवंशी के रेड बॉल क्रिकेट में उपकप्तान बनने पर जरूर सवाल उठा है। वहीं टी20 क्रिकेट में इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने खास पहचान बना ली है। उन्होंने इस साल आईपीएल 2026 में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीती। उन्होंने 72 छक्के लगाते हुए क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैभव का डेब्यू हुआ और पहली 6 पारियों में ही उन्होंने 2 अर्धशतक, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज (जिम्बाब्वे में) जीतकर इतिहास रचा। अब देखना होगा कि रेड बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है?

14 मैच, 538 रन, 67 चौके, 22 छक्के: वैभव का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसा है रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी का जलवा अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखने वाला है। 23 अगस्त से वह दलीप ट्रॉफी में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। उन्हें ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। वैभव ने अभी तक कुल 14 रेड बॉल मैच खेले हैं और 538 रन बनाए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





