वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार पारी खेली और 49 गेंदों पर 81 रन बनाए। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 4 छक्के और 8 चौके भी लगाए साथ ही उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 165.31 का रहा। वैभव ने इन 4 छक्कों के दम पर सूर्यकुमार यादव के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की।

वैभव ने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में 4 छक्के लगाए और वो अब भारत की तरफ से एक कैलेंडर वर्ष में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। वैभव इस साल अब तक खेले टी20 मैचों में कुल 86 छक्के लगा चुके हैं जबकि सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में कुल 85 छक्के लगाए थे। सूर्यकुमार यादव अब चौथे स्थान पर आ गए।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 108 छक्के लगाे थे जबकि दूसरे नंबर पर भी अभिषेक ही हैं जिन्होंने साल 2024 में कुल 87 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में अभिषेक 5वें स्थान पर भी हैं जिन्होंने साल 2026 में यानी अब तक इस साल कुल 74 छक्के लगाए हैं जबकि छठे स्थान पर साल 2026 में 73 छक्के लगाकर इशान किशन छठे स्थान पर हैं।

टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 भारतीय

108 छक्के- अभिषेक शर्मा 2025 में

87 छक्के- अभिषेक शर्मा 2024 में

86 छक्के- वैभव सूर्यवंशी 2026 में

85 छक्के- सूर्यकुमार यादव 2022 में

74 छक्के- अभिषेक शर्मा 2026 में

73 छक्के- इशान किशन 2026 में

वैभव ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, इशान नंबर 1; 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

अभिषेक शर्मा रहे फ्लॉप, सीरीज में 20 गेंदों पर बनाए 11 रन; तीनों मैचों में जिम्बाब्वे के इस बॉलर का बने शिकार

अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के किसी भी मैच में नहीं चल पाए। वो एक भी मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)