भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया और 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने गजब की तूफानी पारी खेली, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पारी भी काफी अच्छी रही जो उनके साथ ओपन करने आए थे। वैभव ने इस मैच में खेली अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20 में छक्के लगाने के मामले में दासुन शनाका से आगे निकल गए।
दासुन शनाका से आगे निकले वैभव
वैभव ने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे मैच में 19 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 45 रन की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 236.84 का रहा। वैभव इन 4 छक्कों की मदद से साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। वैभव ने दासुन शनाका को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2026 में अब तक 58 मैचों में 92 छक्के लगाए हैं तो वहीं वैभव के नाम अब 26 मैचों में 94 छक्के हो गए है।
साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे मैच में अपनी 113 रन की पारी के दौरान 11 छक्के लगाए और इस साल उन्होंने अब तक खेले 52 मैचों में 128 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिन एलन हैं जिन्होंने 56 मैचों में 109 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर डेवाल्ड ब्रेविस हैं जिन्होंने 50 मैचों में 101 छक्के लगाए हैं।
साल 2026 में टी20 मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|52
|52
|2
|1688
|135*
|33.76
|820
|205.85
|3
|12
|10
|156
|128
|फिन एलन
|2026-2026
|56
|55
|4
|1597
|101
|31.31
|891
|179.23
|3
|6
|4
|136
|109
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2026-2026
|50
|44
|5
|1328
|101
|34.05
|867
|153.17
|1
|7
|1
|72
|101
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|49
|49
|5
|1261
|106
|28.65
|837
|150.65
|1
|8
|3
|85
|99
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|42
|42
|7
|1390
|123*
|39.71
|817
|170.13
|2
|7
|2
|109
|96
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|37
|37
|1
|1544
|111
|42.88
|968
|159.5
|2
|11
|0
|146
|95
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|26
|26
|0
|1071
|103
|41.19
|486
|220.37
|1
|7
|1
|89
|94
|दासुन शनाका
|2026-2026
|58
|52
|12
|1135
|121*
|28.37
|661
|171.7
|1
|5
|3
|62
|92
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|56
|54
|9
|1305
|111*
|29
|777
|167.95
|2
|4
|5
|88
|91
|इशान किशन
|2026-2026
|50
|50
|3
|1761
|103
|37.46
|1006
|175.04
|1
|13
|4
|182
|87
संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)