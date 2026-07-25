भारतीय टी20 टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की तेज पारी 9 गेंदों पर खेली। इस 20 रन के दम पर वैभव ने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया और वो साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस पाकिस्तानी बैटर से आगे निकल गए। हालांकि वैभव अब भी इस लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हैं जबकि इशान किशन इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

बाबर से आगे निकले वैभव

वैभव ने 20 रन की पारी खेली और वो अब साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 13वें नंबर पर आ गए जबकि बाबर आजम 14वें स्थान पर खिसक गए। वैभव ने साल 2026 में अब तक खेले 21 टी20 मैचों में कुल 888 रन एक शतक और 6 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं जबकि बाबर ने इस साल अब तक 27 मैचों में 886 रन 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 12 अर्धशतक की मदद से कुल 1385 रन बनाए हैं। फिन एलन दूसरे नंबर पर 41 मैचों में 1277 रन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जो 7वें स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1075 रन बनाए हैं।

2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बैटर

पारी साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के इशान किशन 2026-2026 37 37 0 1385 103 37.43 763 181.52 1 12 4 142 73 फिन एलन 2026-2026 41 40 3 1277 101 34.51 661 193.19 3 5 2 108 93 मिचेल मार्श 2026-2026 30* 30 1 1238 111 42.68 784 157.9 2 8 0 116 75 साहिबजादा फरहान 2026-2026 31 30 2 1112 106* 39.71 729 152.53 3 7 2 109 53 रयान रिकेल्टन 2026-2026 35* 35 5 1107 123* 36.9 661 167.47 2 4 1 87 77 स्टीव स्मिथ 2026-2026 30 30 3 1078 110* 39.92 714 150.98 3 5 1 94 50 अभिषेक शर्मा 2026-2026 37 37 2 1075 135* 30.71 548 196.16 1 9 9 107 74 कुशल मेंडिस 2026-2026 27 27 3 1039 109 43.29 697 149.06 1 8 0 95 41 जोस बटलर 2026-2026 41 39 4 1033 131 29.51 684 151.02 1 5 2 105 48 टिम सीफर्ट 2026-2026 34 33 1 1017 104 31.78 662 153.62 1 9 3 89 56 क्विटन डीकॉक 2026-2026 32 31 2 920 115 31.72 604 152.31 2 6 4 75 58 ट्रिस्टन स्टब्स 2026-2026 47* 39 19 901 69* 45.05 673 133.87 0 4 0 49 35 वैभव सूर्यवशी 2026-2026 21 21 0 888 103 42.28 380 233.68 1 6 1 71 82 बाबर आजम 2026-2026 27 25 6 886 103 46.63 677 130.87 2 5 2 84 19 उस्मान खान 2026-2026 34 32 4 883 101 31.53 567 155.73 1 5 4 93 40

यशस्वी-राहुल ओपनर, बुमराह-जडेजा IN, नीतिश-सुंदर OUT; श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। इस टीम में बुमराह-जडेजा की वापसी हो सकती है जबकि नीतिश-सुंदर चोटिल होने की वजह से शायद टीम का हिस्सा नहीं बन पाएं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)