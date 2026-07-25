भारतीय टी20 टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की तेज पारी 9 गेंदों पर खेली। इस 20 रन के दम पर वैभव ने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया और वो साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस पाकिस्तानी बैटर से आगे निकल गए। हालांकि वैभव अब भी इस लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हैं जबकि इशान किशन इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
बाबर से आगे निकले वैभव
वैभव ने 20 रन की पारी खेली और वो अब साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 13वें नंबर पर आ गए जबकि बाबर आजम 14वें स्थान पर खिसक गए। वैभव ने साल 2026 में अब तक खेले 21 टी20 मैचों में कुल 888 रन एक शतक और 6 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं जबकि बाबर ने इस साल अब तक 27 मैचों में 886 रन 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 12 अर्धशतक की मदद से कुल 1385 रन बनाए हैं। फिन एलन दूसरे नंबर पर 41 मैचों में 1277 रन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जो 7वें स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1075 रन बनाए हैं।
2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बैटर
|पारी
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|इशान किशन
|2026-2026
|37
|37
|0
|1385
|103
|37.43
|763
|181.52
|1
|12
|4
|142
|73
|फिन एलन
|2026-2026
|41
|40
|3
|1277
|101
|34.51
|661
|193.19
|3
|5
|2
|108
|93
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|30*
|30
|1
|1238
|111
|42.68
|784
|157.9
|2
|8
|0
|116
|75
|साहिबजादा फरहान
|2026-2026
|31
|30
|2
|1112
|106*
|39.71
|729
|152.53
|3
|7
|2
|109
|53
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|35*
|35
|5
|1107
|123*
|36.9
|661
|167.47
|2
|4
|1
|87
|77
|स्टीव स्मिथ
|2026-2026
|30
|30
|3
|1078
|110*
|39.92
|714
|150.98
|3
|5
|1
|94
|50
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|37
|37
|2
|1075
|135*
|30.71
|548
|196.16
|1
|9
|9
|107
|74
|कुशल मेंडिस
|2026-2026
|27
|27
|3
|1039
|109
|43.29
|697
|149.06
|1
|8
|0
|95
|41
|जोस बटलर
|2026-2026
|41
|39
|4
|1033
|131
|29.51
|684
|151.02
|1
|5
|2
|105
|48
|टिम सीफर्ट
|2026-2026
|34
|33
|1
|1017
|104
|31.78
|662
|153.62
|1
|9
|3
|89
|56
|क्विटन डीकॉक
|2026-2026
|32
|31
|2
|920
|115
|31.72
|604
|152.31
|2
|6
|4
|75
|58
|ट्रिस्टन स्टब्स
|2026-2026
|47*
|39
|19
|901
|69*
|45.05
|673
|133.87
|0
|4
|0
|49
|35
|वैभव सूर्यवशी
|2026-2026
|21
|21
|0
|888
|103
|42.28
|380
|233.68
|1
|6
|1
|71
|82
|बाबर आजम
|2026-2026
|27
|25
|6
|886
|103
|46.63
|677
|130.87
|2
|5
|2
|84
|19
|उस्मान खान
|2026-2026
|34
|32
|4
|883
|101
|31.53
|567
|155.73
|1
|5
|4
|93
|40
यशस्वी-राहुल ओपनर, बुमराह-जडेजा IN, नीतिश-सुंदर OUT; श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम
IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। इस टीम में बुमराह-जडेजा की वापसी हो सकती है जबकि नीतिश-सुंदर चोटिल होने की वजह से शायद टीम का हिस्सा नहीं बन पाएं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)