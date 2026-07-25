भारतीय टी20 टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की तेज पारी 9 गेंदों पर खेली। इस 20 रन के दम पर वैभव ने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया और वो साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस पाकिस्तानी बैटर से आगे निकल गए। हालांकि वैभव अब भी इस लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हैं जबकि इशान किशन इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

बाबर से आगे निकले वैभव

वैभव ने 20 रन की पारी खेली और वो अब साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 13वें नंबर पर आ गए जबकि बाबर आजम 14वें स्थान पर खिसक गए। वैभव ने साल 2026 में अब तक खेले 21 टी20 मैचों में कुल 888 रन एक शतक और 6 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं जबकि बाबर ने इस साल अब तक 27 मैचों में 886 रन 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 12 अर्धशतक की मदद से कुल 1385 रन बनाए हैं। फिन एलन दूसरे नंबर पर 41 मैचों में 1277 रन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जो 7वें स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक खेले 37 मैचों में एक शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1075 रन बनाए हैं।

2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बैटर

पारीसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
इशान किशन2026-202637370138510337.43763181.52112414273
फिन एलन2026-202641403127710134.51661193.1935210893
मिचेल मार्श2026-202630*301123811142.68784157.928011675
साहिबजादा फरहान2026-2026313021112106*39.71729152.5337210953
रयान रिकेल्टन2026-202635*3551107123*36.9661167.472418777
स्टीव स्मिथ2026-2026303031078110*39.92714150.983519450
अभिषेक शर्मा 2026-2026373721075135*30.71548196.1619910774
कुशल मेंडिस2026-202627273103910943.29697149.061809541
जोस बटलर2026-202641394103313129.51684151.0215210548
टिम सीफर्ट2026-202634331101710431.78662153.621938956
क्विटन डीकॉक2026-20263231292011531.72604152.312647558
ट्रिस्टन स्टब्स2026-202647*391990169*45.05673133.870404935
वैभव सूर्यवशी2026-20262121088810342.28380233.681617182
बाबर आजम2026-20262725688610346.63677130.872528419
उस्मान खान2026-20263432488310131.53567155.731549340

यशस्वी-राहुल ओपनर, बुमराह-जडेजा IN, नीतिश-सुंदर OUT; श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। इस टीम में बुमराह-जडेजा की वापसी हो सकती है जबकि नीतिश-सुंदर चोटिल होने की वजह से शायद टीम का हिस्सा नहीं बन पाएं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)