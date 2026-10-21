भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी, लेकिन इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह दी जाएगी या नहीं। वैभव को इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के दौरान भी किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था।

श्रेयस अय्यर ने साफ किया कि भले ही वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इस युवा बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। आईपीएल 2026 के रिकॉर्ड-तोड़ सीजन के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था। तब से इस साल टीम ने जितने 21 टी20आई मैच खेले हैं उनमें से 8 में वह खेल चुके हैं।

वैभव को फिलहाल करना होगा इंतजार

श्रेयस अय्यर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी का सीधे प्लेइंग इलेवन में आना संभव नहीं है और फिलहाल भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने रहने से ही उन्हें फायदा मिलेगा। श्रेयस ने कहा कि यह जरूरी है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड प्लेयर ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहें। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत यंग हैं और उन्हें आगे और भी मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे टीम में आ सकते हैं क्योंकि हमारे ओपनर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है।

श्रेयस का मानना है कि वैभव इस समय का इस्तेमाल अलग-अलग तरह की खेल परिस्थितियों को समझने के लिए कर सकते हैं ताकि जब उन्हें मौका मिले,तो वे बेहतर ढंग से तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो जब वह विदेश आते हैं तो उन्हें इन खास विकेटों पर खेलने का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अगली बार जब भी वह इन परिस्थितियों में आएंगे तो वे पूरी तरह से तैयार होंगे। साथ ही जो टीम के अन्य सदस्य पहली बार यहां आएंगे उन्हें भी वह जरूरी सलाह दे सकते हैं।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)