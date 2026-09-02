दलीप ट्रॉफी 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है और अब फाइनल में दो टीमें पहुंच चुकी है। इस बार का फाइनल मुकाबला तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन और इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन के बीच होगा जिसकी शुरुआत 6 सितंबर यानी रविवार से होगी।
फाइनल मुकाबले से पहले बात अगर दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने की हो तो शाहबाज अहमद इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। वहीं दूसरे सेमीफाइनल की पहली पारी में नाबाद 116 रन बनाने वाले तिलक वर्मा मुशीर खान से आगे निकल गए जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 में इस नंबर पर हैं।
वैभव 5वें नंबर पर, शाहबाज अहमद टॉप पर
दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शाहबाज अहमद पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 167 रन की पारी खेली है जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुदीप कुमार घरामी हैं जिन्होंने 146 रन की पारी खेली है। ये दोनों खिलाड़ी ईस्ट जोन के हैं और इनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा बड़ी पारी खेलने के मामले में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने 116 रन की पारी खेली है।
सबसे बड़ी पारी खेलने का मामले में चौथे नंबर पर मुशीर खान हैं जिन्होंने 96 रन की पारी खेली है जबकि वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में 92 रन के साथ 5वें स्थान पर हैं। वैभव ने ये पारी पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के खिलाफ पहली पारी में खेली थी। लिस्ट में छठे स्थान पर श्रेयस गोपाल 87 रन की पारी के साथ मौजूद हैं तो वहीं 7वें नंबर पर 76 रन की पारी खेलकर सनत सांगवान मौजूद हैं। लिस्ट में 10वें नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद हैं जिन्होंने 66 रन की पारी खेली है।
दलीप ट्रॉफी 2026 दूसरे सेमीफाइनल के बाद सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर
|बैटर
|रन
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|विरुद्ध
|चौके
|छक्के
|शाहबाज अहमद
|167
|244
|68.44
|नॉर्थ-ईस्ट जोन
|17
|4
|सुदीप कुमार घरामी
|146
|185
|78.92
|नॉर्थ-ईस्ट जोन
|25
|1
|तिलक वर्मा
|116
|250
|46.4
|नॉर्थ जोन
|9
|0
|मुशीर खान
|96
|126
|76.19
|नॉर्थ जोन
|8
|2
|वैभव सूर्यवंशी
|92
|81
|113.58
|सेंट्रल जोन
|7
|7
|श्रेयस गोपाल
|87
|169
|51.48
|नॉर्थ जोन
|11
|0
|सनत सांगवान
|76
|148
|51.35
|साउथ जोन
|8
|0
|कामरान इकबाल
|76
|182
|41.76
|साउथ जोन
|10
|1
|अभिमन्यु ईश्वरन
|69
|106
|65.09
|सेंट्रल जोन
|8
|0
|ऋतुराज गायकवाड़
|66
|70
|94.29
|नॉर्थ जोन
|7
|0
वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर
वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)