दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ईस्ट जोन की इस जीत में टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का भी योगदान रहा जिन्होंने पहली पारी में 92 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में 40 रन बनाए। यानी इस मैच में वैभव के बल्ले से 132 रन निकले और उन्होंने इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में जगह बना ली।
वैभव तीसरे नंबर पर, शाहबाज नंबर 2
वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 में अब तक खेले 2 मैचों में 140 रन बनाए हैं और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक की मदद से 185 रन बनाए हैं जबकि दूसरे स्थान पर शाहबाज अहमद मौजूद हैं जिनके बल्ले से एक मैच में 167 रन निकले हैं और उन्होंने एक शतक भी लगाया है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आयुष बदोनी हैं जिन्होंने 2 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 134 रन बनाए हैं।
दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल 5वें नंबर पर आयुष दोसेजा हैं जिन्होंने 2 मैचों में 130 रन बनाए हैं जबकि मुशीर खान इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं जिन्होंने एक ही मैच में 127 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर तिलक वर्मा मौजूद हैं जिन्होंने एक ही मैच में 114 रन बनाए हैं जबकि 9वें स्थान पर 2 मैचों में 113 रन बनाकर अंशुल कंबोज मौजूद हैं। आखिरी स्थान पर यानी 10वें नंबर पर 2 मैचों में 108 रन बनाकर अभिमन्यु ईश्वरन मौजूद हैं। (इस लिस्ट में दूसरे सेमीफाइनल मैच के बाद बदलाव हो सकते हैं।)
दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|सुदीप कुमार घरामी
|2026-2026
|2
|3
|0
|185
|146
|61.66
|249
|74.29
|1
|0
|0
|31
|1
|शाहबाज अहमद
|2026-2026
|1
|1
|0
|167
|167
|167
|244
|68.44
|1
|0
|0
|17
|4
|वैभभ सूर्यवंशी
|2026-2026
|2
|3
|0
|140
|92
|46.66
|130
|107.69
|0
|1
|0
|12
|9
|आयुष बदोनी
|2026-2026
|2*
|4
|0
|134
|51
|33.5
|162
|82.71
|0
|2
|0
|16
|2
|आयुष दोसेजा
|2026-2026
|2*
|4
|0
|130
|52
|32.5
|234
|55.55
|0
|1
|0
|15
|0
|मुशीर खान
|2026-2026
|1
|2
|0
|127
|96
|63.5
|252
|50.39
|0
|1
|0
|10
|2
|कामरान इकबाल
|2026-2026
|2*
|4
|0
|122
|76
|30.5
|270
|45.18
|0
|1
|0
|16
|1
|तिलक वर्मा
|2026-2026
|1*
|1
|1
|116
|116*
|–
|250
|46.4
|1
|0
|0
|9
|0
|अंशुल कंबोज
|2026-2026
|2*
|4
|1
|113
|60
|37.66
|114
|99.12
|0
|1
|0
|8
|10
Women’s Asia Cup 2026 Points Table: पाकिस्तान-थाइलैंड मैच के बाद अंकतालिका, भारत टॉप पर कायम
Women’s Asia Cup 2026 Points Table: महिला एशिया कप 2026 के 5वें लीग मैच में पाकिस्तान ने थाइलैंड को हरा दिया और ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस ग्रुप में भारत टॉप पर कायम है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)