वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20आई मुकाबले में भी अर्धशतक लगाया जो इस सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक रहा। अपना दूसरा अर्धशतक लगाते ही वैभव ने वो रिकॉर्ड बना दिया जो उनसे पहले किसी ने नहीं बनाया था और उन्होंने नेपाल के बैटर कुशल माला का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वैभव ने तोड़ा कुशल माला का रिकॉर्ड
वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वो इस मैच में धैर्य से बैटिंग करते हुए नजर आए और उनका शॉट सेलेक्शन भी इस मैच में शानदार रहा। वैभव ने इस सीरीज में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया और वो अब मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 साल की उम्र से पहले दो बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले पहले बैटर बने। वैभव ने नेपाल के बैटर कुशल माला का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 16 साल की उम्र से पहले एक बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया था।
वैभव के नाम दर्ज हुआ यह शानदार रिकॉर्ड
वैभव अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 साल की उम्र से पहले दो अर्धशतक टी20आई क्रिकेट में लगाने वाले पहले बैटर बने। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक 15 साल 118 दिन की उम्र में लगाया था और फिर दूसरा अर्धशतक 15 साल 121 दिन की उम्र में लगाया। वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में 49 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेल और आउट हुए। वैभव ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के और 8 चौके भी लगाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई में ये वैभव का बेस्ट स्कोर भी रहा।
T20I में सबसे कम उम्र में 50+ स्कोर (पूर्ण सदस्य)
15 वर्ष 118 दिन – वैभव सूर्यवंशी बनाम जिम्बाब्वे, 2026
15 वर्ष 121 दिन – वैभव सूर्यवंशी बनाम जिम्बाब्वे, 2026
17वर्ष 296 दिन – रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम जिम्बाब्वे, 2019
17 वर्ष 354 दिन – रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम वेस्टइंडीज, 2019
19 वर्ष 37 दिन – अहमद शहजाद बनाम न्यूजीलैंड, 2010
19 वर्ष 109 दिन – रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम जिम्बाब्वे, 2021
19 वर्ष 121 दिन – लुआन-ड्रे प्रीटोरियस बनाम न्यूजीलैंड, 2025
वैभव ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, इशान नंबर 1; 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज
वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)