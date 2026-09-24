भारतीय टीम को हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर टी20 सीरीज में 4-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज के बीच ही दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया गया था और संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद टीम के कप्तान और हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना भी हुई थी। वैभव इंग्लैंड में तीन मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसको लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अब बयान दिया है।

आपको बता दें कि सभी ने इस फैसले पर हैरानी जताई थी। एक तरफ वैभव के खेलने से क्रिकेट जगत का एक खेमा खुश था, वहीं टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को टीम से बाहर करने पर नाराजगी भी थी। कोच गौतम गंभीर ने अब इस फैसले को अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला कहा है। उन्होंने यह तक कहा कि उस रात वह सो भी नहीं पाए थे।

क्या बोले गौतम गंभीर?

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले जियो स्टार के साथ बात करते हुए गौतम गंभीर ने बताया कि बतौर भारतीय कोच संजू को बाहर करके सूर्यवंशी को खिलाना सबसे कठिन फैसला था। उन्होंने कहा,”अपने दो साल के सफर में वही एक रात थी जब मैं सो नहीं पाया और मैंने यह संजू को भी बताया था। क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरे कोचिंग करियर का सबसे कठिन फैसला था। टी20 फॉर्मेट से उस खिलाड़ी को 3 या 4 मैच के बाद बाहर करना जब वह आपके लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। इसका कारण यह था कि वैभव ऐसे बेहतरीन फॉर्म में थे और हमें सीरीज भी जीतनी थी।”

गंभीर ने आगे कहा,”क्योंकि जब आप भारत के लिए खेलते हैं और भारत के कोच हैं तो आपका लक्ष्य होता है हर सीरीज जीतना। मेरी उनके साथ (संजू के साथ) बातचीत हुई थी और मैंने उन्हें कहा भी था कि, यही एक कारण है कि वैभव बहुत अच्छे फॉर्म में है और हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो टॉप ऑर्डर में रन बना सके। हमें टॉप ऑर्डर में ऐसे प्रदर्शन की जरूरत थी। संजू को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी और उन्होंने इस फैसले को अच्छी खेल भावना के साथ स्वीकारा था।”

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार!

गौतम गंभीर ने अपने बयान में अब यह भी साफ कर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी को अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा,”मुझे पता है कि यह मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उसे (वैभव को) भी यह समझाया है कि, मुझे पता है आप अच्छे फॉर्म में हैं। आपको इंतजार करना होगा अपने मौके का, क्योंकि जो खिलाड़ी लंबे समय से अच्छा करते आए हैं उनके लिए आपको ऐसा करना होता है।”

भारतीय टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में तीन मैचों की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला था। तीनों मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद जापान के खिलाफ भी वैभव को मौका नहीं मिला। गौतम गंभीर के इस बयान से यह साफ लग रहा है कि, टीम इंडिया की रणनीति अब साफ है। वैभव को अपने मौके का इंतजार करना होगा। फिलहाल ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ही रहेगी।

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पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि भारत को प्लेइंग इलेवन में संजू, वैभव और अभिषेक तीनों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की बेस्ट बैटिंग लाइनअप के बारे में बताया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





