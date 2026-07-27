वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे पर दूसरे टी20 में डेब्यू करके भारत के सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बन गए थे। टी20 में वह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे में यह रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। 27 मार्च 2011 को वैभव सूर्यवंशी पैदा हुए थे। उनकी उम्र 15 साल 122 दिन है।

वैभव सूर्यवंशी 447 दिन के अंदर डेब्यू करने पर टेस्ट में सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। उनके पास 17 अक्टूबर 2027 तक का वक्त है। वनडे में उन्हें सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के लिए 19 नवंबर 2027 तक डेब्यू करना होगा। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने वनडे में 16 साल 238 दिन की उम्र में वनडे में डेब्यू किया था।

टेस्ट-वनडे डेब्यू पर नहीं चला था तेंदुलकर का बल्ला

सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में डेब्यू 15 नवंबर 1989 को कराची में हुआ था। उन्होंने पहली टेस्ट पारी में 15 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 को गुंजरवाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। वह खाता नहीं खोल पाए थे।

वैभव सूर्यवंशी की अच्छी शुरुआत

वैभव सूर्यवंशी की टी20 करियर की शुरुआत अच्छी हुई है। इंग्लैंड में पहले तीन मैचों में उनका बल्ला नहीं चला। आखिरी वनडे में उन्हें ड्रॉप कर दिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने जलवा बिखेरा। उन्होंने पहले और तीसरे मैच में अर्धशतक जड़ा और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। आखिरी मैच में वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। उन्होंने तीन मैचों की टी20 सीरीज में दो अर्धशतक के साथ 151 रन बनाए।

वैभव को रोहित के साथ करनी चाहिए ओपनिंग

भारत के पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर का मानना ​​है कि वैभव सूर्यवंशी को 2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के साथ वनडे टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित के साथ मौजूदा ओपनिंग जोड़ीदार शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं, जिससे मिडिल-ऑर्डर को और मजबूती मिलेगी। पूरी खबर पढ़ें।