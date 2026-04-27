वैभव सूर्यवंशी मैदान के अंदर अपने खेल के लिए जितनी सुर्खियां बटोरते हैं, उतना ही मैदान के बाहर उनका मजाकिया अंदाज भी खूब वायरल होता है। शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंद पर शतक लगाने के बाद अब यह 15 वर्षीय बल्लेबाज बच्चों के साथ मस्ती करते हुए सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वैभव बच्चों से फोटो के लिए पैसे मांगते दिख रहे हैं।
“मैं फोटो के लिए पैसे लेता हूं”
इस वीडियो में दिख रहा है कि वैभव सूर्यवंशी के पास दो बच्चे आते हैं और फोटो के लिए कहते हैं। फिर राजस्थान के ओपनर को मजाक सूझता है और वह कहते हैं,”मैं फोटो के लिए पैसे लेता हूं।” इसके बाद बच्चों को यकीन नहीं होता है और फिर वैभव बोलते हैं,”सही बोल रहा हूं मैं। 100 रुपये लूंगा मैं पूरे। दोगे तो बोलो।”
इसके बाद मजा तब आता है जब दोनों में से एक बच्चा वैभव को 200 रुपये देने लगता है और बोलता है, एक मेरे साथ और एक इसके साथ। इसके बाद वैभव जोर से हंसने लगते हैं और कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं,”अरे भाई मजाक कर रहा हूं देखो उधर देखो।” इस मस्ती-मजाक का वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया। फैंस भी इसे पसंद कर रहे हैं और मजाकिया मीम्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 8 मैच खेले हैं और आठ पारियों में उनके नाम 357 रन दर्ज हैं। वह अभी तक सीजन में सबसे ज्यादा 32 छक्के भी लगा चुके हैं। उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक इस सीजन अभी तक लगाया है। ऑरेंज कैप की रेस में भी वह बने हुए हैं और अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वैभव का स्ट्राइक रेट इस सीजन पहले 8 मैचों के बाद 234.87 और औसत 44.62 का रहा है।
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