वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन साल 2026 में बल्ले के साथ कमाल का रहा है। वैभव ने टी20 प्रारूप में इस साल अब तक खूब रन बनाए हैं, लेकिन साल 2026 में अगर भारत की तरफ से टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो वैभव इसमें टॉप-3 में नहीं हैं। वैभव का आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन रहा था और वो इस प्रदर्शन के बूते साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

चौथे स्थान पर हैं वैभव, इशान हैं नंबर 1

साल 2026 में भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर इशान किशन हैं जिन्होंने 28 मैचों में 1134 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर 28 मैचों में 886 रन बनाए वाले अभिषेक शर्मा दूसरे तो 24 मैचों में 844 रन बना चुके संजू सैमसन तीसरे स्थान पर हैं। वैभव ने इस साल अब तक 16 मैचों में 776 रन बनाए हैं और वो चौथे स्थान पर हैं।

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 भारतीय

इशान किशन- 28 मैच- 1134 रन

अभिषेक शर्मा- 28 मैच- 886 रन

संजू सैमसन- 24 मैच- 844 रन

वैभव सूर्यवंशी- 16 मैच- 776 रन

सूर्यकुमार यादव- 27 मैच- 754 रन

शुभमन गिल- 16 मैच- 732 रन

साई सुदर्शन- 17 मैच- 722 रन

विराट कोहली- 16 मैच- 675 रन

शिमव दुबे- 27 मैच- 622 रन

केएल राहुल- 14 मैच- 593रन

तिलक वर्मा- 23 मैच- 566 रन

अभिषेक-वैभव ओपनर, संजू नंबर 3, इशान को भी मौका; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इस बात की संभावना है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं प्रिंस यादव भी डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन सिराज के होने से शायद उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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