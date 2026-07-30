वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में तो अपना जलवा दिखा दिया है। वहीं उसके बाद इंडिया ए के लिए वनडे फॉर्मेट में भी वैभव ने सुर्खियां बटोरीं। टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी वैभव का हो चुका है। अब बारी है रेड बॉल क्रिकेट में उनका जलवा देखने की। दरअसल 23 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वैभव को ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया है, इशान किशन इस टीम के कप्तान हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने इससे पहले भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। उन्होंने कुल 8 घरेलू फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं। जबकि भारतीय अंडर 19 टीम के लिए उन्होंने 6 यूथ टेस्ट मैच खेले हैं। वैभव ने कुल मिलाकर अभी तक 14 रेड बॉल टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 22 पारियों में 500 रनों का आंकड़ा भी पार किया है। इसमें उनके दो शतक भी हैं।

रेड बॉल क्रिकेट में भी वैभव का धुआंधार अंदाज

वैभव सूर्यवंशी के यूथ टेस्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने यहां भी अपने धुआंधार अंदाज में ही रन बनाए हैं। उनके नाम कुल 14 रेड बॉल मैच की 22 पारियों में 538 रन दर्ज हैं। उन्होंने यह रन 472 गेंदों का सामना करते हुए बनाए हैं। वहीं उनके नाम रेड बॉल क्रिकेट में कुल 67 चौके और 22 छक्के भी दर्ज हैं। उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में लगाए हैं।

वैभव ने इंडिया अंडर 19 टीम के लिए कुल 6 मैच खेले और 10 पारियों में 331 रन उनके नाम दर्ज हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान 2 शतक और एक अर्धशतक भी लगाया। यूथ टेस्ट में वैभव का स्ट्राइक रेट 136.77 और औसत 33.10 का है। उन्होंने यहां 38 चौके और 16 छक्के लगाए। 113 रन वैभव का यूथ टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर है।

अगर भारत के घरेलू फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो वैभव ने 8 मैचों की 12 पारियों में 207 रन बनाए हैं। यहां उनका औसत 17.25 और स्ट्राइक रेट थोड़ा गिरकर 90 का रहा है। रेड बॉल फॉर्मेट के हिसाब से यहां भी उनका 90 का स्ट्राइक रेट शानदार है। उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट के फर्स्ट क्लास सर्किट की 12 पारियों में 29 चौके और 6 छक्के लगाए हैं।

इशान कप्तान, वैभव बने उपकप्तान, शमी को भी मिली जगह; दलीप ट्रॉफी के लिए टीम का हुआ ऐलान

इशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का जलवा अब एकसाथ दलीप ट्रॉफी में देखने को मिलेगा। मोहम्मद शमी भी इस टीम में शामिल हुए हैं। इन खिलाड़ियों को ईस्ट जोन के स्क्वाड में जगह मिली है। इशान कप्तान बने हैं और वैभव को उपकप्तान बनाया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





