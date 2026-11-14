सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में शनिवार (14 नवंबर) को वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान के तौर पर डेब्यू किया। वह टी20 क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बन गए। हालांकि, वैभव का बल्ला नहीं चला। उन्होंने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। बिहार के कप्तान सौराष्ट्र के खिलाफ 150 के स्ट्राइक रेट से 18 रन बनाकर आउट हो गए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने उन्हें अपनी ही गेंद पर कैच लेकर पवेलियन भेजा।

वैभव सूर्यवंशी ने सौराष्ट्र के खिलाफ टॉस जीतकरपहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी और आलोक कुमार ओपनिंग करने उतरे। जयदेव उनादकट का पहला ओवर आलोक ने मेडन खेला। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने चेतन सकारिया को पहली ही गेंद पर चौका जड़कर खाता खोला।

वैभव सूर्यवंशी ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए

आलोक कुमार के तौर पर बिहार का पहला विकेट तीसरे ओवर में की पहली गेंद पर गिरा। वह 9 गेंद पर 4 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जयदेव उनादकट को छक्का और चौका जड़ा। उन्होंने 8 गेंद पर 16 रन बना लिए। 5 वें ओवर की 5वीं गेंद पर चेतन सकारिया ने उन्हें अपनी गेंद पर कैच लपक पवेलियन भेजा। उन्होंने 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए।

बिहार की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलिया कामारा, आयुष लोहारूका, अल्तमश अशरफ (डब्ल्यू), पृथ्वी राज, सूरज कश्यप, मयंक कुमार, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह, हिमांशु सिंह, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

सौराष्ट्र की प्लेइंग इलेवन

विश्वराज जडेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), प्रेरक मांकड़, रुचित अहीर, समर गज्जर, हरवंश पंगालिया, चेतन सकारिया, पार्थ भुट, जयदेव उनादकट (कप्तान), सिद्धांत राणा, क्रेन्स फुलेट्रा।

वैभव सूर्यवंशी बने T20 में सबसे युवा कप्तान

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 232 दिन की उम्र में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 सीजन के पहले मैच में सौराष्ट्र टीम के खिलाफ बिहार की कमान संभाली। पूरी खबर पढ़ें।