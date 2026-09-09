दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल मैच की दूसरी पारी में ईस्ट जोन के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला साउथ जोन के खिलाफ दूसरी पारी में नहीं चला और वो रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। हालांकि इस मैच में ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बढ़त मिली थी और वैभव के पास खुलकर खेलने का मौका था, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सके और दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वहीं उनके साथ ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन भी सस्ते में आउट हो गए।

वैभव नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

वैभव दूसरी पारी में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और वो 16 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 50.00 का रहा। वैभव को दूसरी पारी में त्रिपुरण विजय ने अपनी गेंद पर विकेट के पीछे एन जगदीशन के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। इससे पहले वैभव इस मैच की पहली पारी में 37 गेंदों पर एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए थे।

अभिमन्यु को सिराज ने किया आउट

दूसरी पारी में वैभव तो नहीं चले साथ ही साथ उनके ओपनिंग पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन का बल्ला भी खामोश रहा। अभिमन्यु ने 13 गेंदों पर 3 रन की पारी खेली और मोहम्मद सिराज की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने उनका कैच लपक लिया। हालांकि पहली पारी में अभिमन्यु ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और उन्होंने 86 गेंदों पर एक छक्का और 10 चौकों की मदद से 72 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। वैभव और अभिमन्यु के बीच इस मैच की पहली पारी में पहले विकेट के लिए 88 गेंदों पर 100 रन की साझेदारी हुई थी।

आपको बता दें कि दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन की टीम पहली पारी में 336 रन पर आउट हो गई और ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बड़ी बढ़त हासिल हुई। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा पहली पारी में 99 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की तरफ से पहली पारी में इशान किशन के 270 रन, कुमार कुशाग्र के 101 रन के अलावा अभिमन्यु ईश्वनर के 72 रन, शिखर मोहन के 85 रन, वैभव सूर्यवंशी के 44 रन, अनुकूल रॉय के 45 रन की पारी के दम पर इस टीम ने 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था।

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