इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस मैच में दोहरा शतक (270 रन) सहित कुल 350 रन बनाने वाले ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस मैच में ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी भी डीआरएस (रिव्यू) को लेकर काफी चर्चा में रहे।

वैभव को मैच में सफल रिव्यू का श्रेय मिला लेकिन मुकाबले के बाद कप्तान इशान किशन ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया और बीसीसीआई डॉमेस्टिक ने इसका वीडियो भी शेयर किया। दरअसल मैच के बाद इशान किशन ने सफल डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) कॉल का श्रेय लेने को लेकर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बात की।

इशान किशन ने खोली वैभव की पोल?

इशान किशन ने शुक्रवार को बीसीसीआई के घरेलू सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा एक वीडियो में कहा,”मैं बहुत खुश हूं कि वैभव ने हर जगह रिव्यू का सारा श्रेय लिया है। बेशक मैं रिव्यू लेने वाला था, वह आया और इतने आत्मविश्वास से कहा, ‘मैं आपके पास आऊंगा।’ फिर इंटरनेट पर ऐसा होगा, वैभव।”

इसके जवाब में वैभव ने कहा, “जब मैदान के बाहर जा रहे थे तब कौन ले रहा था रिव्यू? यह भी तो बता दीजिए।” बता दें कि इशान की मैदान पर गैरमौजूदगी के दौरान वैभव ने कुछ समय के लिए कप्तानी भी की थी।

वैभव सूर्यवंशी के दिमाग की तारीफ करते हुए इशान ने कहा, “हां, वह वैभव खुद था। हां। भविष्य का कप्तान, शायद? देखते हैं क्या होता है। लेकिन टीम में उसका होना बहुत अच्छा है क्योंकि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी से ज्यादा, वह एक बहुत अच्छा लड़का है जो टीम में हर एक का ख्याल रखता है, चाहे वह जूनियर खिलाड़ी हो या सीनियर।”

किशन ने कहा, “जूनियर तो तू ही हुआ (ओह, अब तुम जूनियर नहीं रहे), सॉरी, सॉरी। यह एक क्वालिटी है जो मुझे इसमें पसंद है। उम्मीद है, वह आज जैसा है उससे ज्यादा आक्रामक होगा। वह अभी जैसा परफॉर्म कर रहा है, वैसा ही करता रहेगा।”

सूर्यवंशी ने भी कहा कि साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में किशन को बैटिंग करते देखना मजेदार था। हम मैदान के बाहर थे और जिस तरह से हम अंदर एन्जॉय कर रहे थे, वह बहुत मजेदार था। उन्होंने फाइनल में अविश्वसनीय बल्लेबाजी की। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

वैभव ने कहा,”एक कप्तान के तौर पर, बहुत से लोग लंबे समय से उन्हें देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में खेल रहे हैं। उनकी कप्तानी में खेलना बहुत मजेदार था। हमने बहुत एन्जॉय किया।” किशन ने आखिर में कहा,”सबसे जरूरी है एन्जॉय करना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक टीम के तौर पर एन्जॉय करना बहुत जरूरी है। हालांकि, परिणाम अभी हमारे हाथ में है।”

When the Captain and Vice-Captain meet, you can expect a whole lot of fun and banter! 😄



A wholesome chat between Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi post East Zone's memorable #DuleepTrophy triumph 🏆👏 – By @jigsactin #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/3kRQC6pVT4 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2026

0 रन 3 विकेट: मानव सुतार का इंग्लैंड में कमाल, 131 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

मानव सुतार ने भारत और श्रीलंका में इंटरनेशन क्रिकेट में कमाल करने के बाद अब इंग्लैंड की धरती पर जलवा बिखेरा है। काउंटी चैंपियनशिप में सुतार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक 131 साल पुराने खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 1895 के बाद सिर्फ दूसरी बार किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





