(वेंकट कृष्णा बी): क्रिकेट आयरलैंड को इस बात का अफसोस है कि वो डबलिन के मालाहाइड क्रिकेट स्टेडियम में भारत-आयरलैंड के दो मैच नहीं करवा पाए जहां दर्शकों की क्षमता 12,000 की है। इस सीरीज के मैच अब बेलफास्ट में होंगे जहां की क्षमता 5000 की है। जब क्रिकेट आयरलैंड ने बेलफास्ट में मैच कराने का फैसला किया, तो उन्हें शक था कि क्या भारतीय मूल के लोग देश के सबसे उत्तरी हिस्से तक मैच देखने आएंगे।

उस इलाके में हाल ही में हुई हिंसा ने इस शक को और बढ़ा दिया था, लेकिन जब से भारत की टीम में सूर्यवंशी का नाम शामिल हुआ तब से इन मैचों को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह क्रिकेट आयरलैंड की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है।

वैभव को लेकर है क्रेज

क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि टिकट मांगने वालों की वजह से मेरा फोन हर समय बजता रहता है। अफसोस की बात है कि हम सिर्फ 4,500-5,000 फैन्स को ही जगह दे सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा जगह होती तो हम स्टेडियम को तीन बार भर सकते थे।

टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए और अब भी लोग टिकट की तलाश में हैं। हालांकि यहां पर भारत के मैचों में हमेशा काफी दिलचस्पी होती है, लेकिन इस बात वैभव को लेकर क्रेज कुछ ज्यादा ही है। इस वक्त भले ही फीफा वर्ल्ड कप ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, लेकिन आयरलैंड में लोगों के बीच क्रिकेट की चर्चा होने की वड़ी वजह वैभव हैं।

क्रिकेट आयरलैंड ने बनाए अस्थायी स्टैंड

जब क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी के आने से शहर पर क्या असर पड़ा है तो मैकनीस ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। जाहिर है वह एक बहुत ही शानदार टैलेंट है और चूंकि वह शायद डेब्यू कर सकते हैं, इसलिए लोग उस पल का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके बारे में वे बाद में कह सकें कि मैं वहां मौजूद था।

उन्होंने सचमुच सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मैकनीस ने आगे कहा कि वैभव को देखने के लिए फैंस में इतना उत्साह है कि क्रिकेट आयरलैंड ने अस्थायी स्टैंड बनाने के लिए स्थानीय सरकारी अधिकारियों से बातचीत की। पहले मैच के लिए आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वह सब अस्थायी है और खास तौर पर मैच के लिए ही लगाया गया है। परमिट लेने के लिए हमने सरकार के साथ कुछ बैठकें की थीं।

फीफा वर्ल्ड कप के बीच छाए वैभव

वैभव का क्रेज इतना ज्यादा है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी आयरिश टाइम्स ने इस युवा खिलाड़ी के बारे में खबर छापा। बीबीसी नॉर्दर्न आयरलैंड अपने न्यूज ब्रॉडकास्ट के बीच में क्रिकेट की खबरें दिखा रहा है। चर्चा है कि आयरिश क्रिकेटर अब सूर्यवंशी से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब देते-देते थक चुके हैं।

बीबीसी नॉर्दर्न आयरलैंड ने आयरलैंड के ओपनर रॉस अडायर से एक सवाल पूछा कि स्टॉर्मोंट में बैटिंग करना कैसा लगता है। यह लड़का ( वैभव सूर्यवंशी) अपने डेब्यू मैच में ही टी20 में दोहरा शतक लगाना चाहता है। इसके बाद शो के होस्ट ने क्लब हाउस की खिड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर वह स्लॉग स्वीप शॉट खेलता है तो वे खिड़कियां खतरे में पड़ सकती हैं और सीधी बाउंड्री पर तो आसानी से शॉट मारे जा सकते हैं।

आयरिश खिलाड़ी हुए परेशान

द आयरिश टाइम्स के लिए क्रिकेट और दूसरे खेलों की कवरेज करने वाले नाथन जॉन्स शुक्रवार और रविवार को होने वाले दो मैचों के लिए बेलफास्ट के माहौल के बारे में बताते हैं कि यह काफी मजेदार है। मुझे लगता है कि आयरिश खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछे जाने से थोड़ा परेशान और ऊब चुके हैं।

जब मुकाबले में टक्कर नहीं होती और मैचों का उतना महत्व नहीं होता, तो आम जनता को उत्साहित करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसमें 15 साल के खिलाड़ी को शामिल करते हैं, तो उसके लिए अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करने, उसके माता-पिता के उसके साथ यात्रा करने जैसी बातें सामने आती हैं। अचानक जो लोग आम तौर पर क्रिकेट में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, वे भी सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, 15 साल का लड़का यहाँ क्यों है।

वैभव आउट, संजू-अभिषेक ओपनर, 3 फास्ट बॉलर; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए आकाश ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 में आकाश चोपड़ा ने वैभव को जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं न्याय के साथ जाना पसंद करूंगा और न्याय यही है कि वैभव को अभी इंतजार करना चाहिए और भारत के टॉप-3 बैटर संजू, अभिषेक और इशान होने चाहिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)