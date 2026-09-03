अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और वैभव सूर्यवंशी इस टीम का हिस्सा हैं। वैसे इस टी20 सीरीज में भारत के लिए कौन ओपनर करेगा इस पर काफी बहस हो रही है क्योंकि इस वक्त टीम में वैभव के अलावा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। वैसे अगर वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला तो वो एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं और इशान किशन व अभिषेक शर्मा की खास लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

इशान-अभिषेक की लिस्ट में शामिल होंगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक खेले 22 टी20 मुकाबले में कुल 969 रन बनाए हैं। वैभव ने इन मैचों में 225.87 की स्ट्राइक रेट और 44.04 की औसत से ये रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल है। वैभव ने इन मैचों में 79 चौके और 86 छक्के भी लगाए हैं जबकि उनका बेस्ट स्कोर 103 रन रहा है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ वो जैसे ही 31 रन बनाएंगे इस साल यानी साल 2026 में वो अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे।

वैभव 31 रन बनाते ही इस साल टी20 में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे और इशान किशन व अभिषेक शर्मा की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दरअसल भारत की तरफ से साल 2026 में टी20 प्रारूप में अब तक इशान किशन और अभिषेक शर्मा ने ही 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है। वैभव अब इस साल 1000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। इशान किशन ने अब तक इस साल टी20 प्रारूप में खेले 38 मैचों में 1414 रन बनाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 मैचों में ही 1077 रन बनाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर; दलीप ट्रॉफी 2026 में बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले शीर्ष-11 बैटर

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव पहले स्थान पर हैं तो वहीं रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर हैं। इस लिस्ट में इशान किशन छठे स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

संजू सैमसन नंबर 2, डिकॉक टॉप पर, इशान-कामरान एक साथ; T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 विकेटकीपर

टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों में संजू सैमसन दूसरे नंबर पर हैं जबकि इशान किशन और पाकिस्तान के पूर्व बैटर कामरान अकमल लिस्ट में एक साथ इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)