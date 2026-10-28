भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल 15 वर्षीय आतिशी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इशान किशन की चोट के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे व तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में एंट्री मिली। दूसरे मैच में वह 6 गेंद पर 4 रन ही बना पाए। फिर तीसरे मुकाबले में वैभव ने 19 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। इस पारी के बाद उन्हें आईसीसी द्वारा जारी ताजा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी फायदा हुआ है।

वैभव सूर्यवंशी अपने करियर में दूसरी बार अब आईसीसी रैंकिग के टॉप 50 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद वैभव 48वें स्थान पर आ गए थे। उसके बाद उन्हें मौके नहीं मिले और वह 54वें पर खिसक गए। अब बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को जारी ताजा रैंकिंग में 9 स्थान की छलांग के साथ वह 45वें स्थान पर पहुंच गए।

वैभव सूर्यवंशी के टी20 इंटरनेशनल करियर का रिकॉर्ड (पहली 10 पारियों के बाद)

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह अब तक उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 2 पारियों में अब तक 49 रन बनाए हैं। वहीं अब तक ओवरऑल करियर में वैभव ने 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 10 पारियों में उन्होंने दो अर्धशतक समेत 295 रन बनाए हैं।

उनका इस दौरान औसत 29.5 और स्ट्राइक रेट 185.53 का रहा है। वैभव का टी20 इंटरनेशनल में अब तक सर्वोच्च स्कोर 81 रन रहा है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में उन्होंने बनाया था। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल की 10 पारियों में अब तक 26 चौके और 22 छक्के लगाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी की अब तक की सभी 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों का विवरण

रनमिनटगेंदेंचौकेछक्केस्ट्राइक रेटस्थानआउट होने का तरीकापारीविपक्षी टीममैदानतारीख
14231002140.002स्टंप आउट1इंग्लैंडमैनचेस्टर4 जुलाई 2026
1314502260.002कैच आउट2इंग्लैंडनॉटिंघम7 जुलाई 2026
15121011150.001कैच आउट1इंग्लैंडब्रिस्टल9 जुलाई 2026
50321944263.152कैच आउट2जिम्बाब्वेहरारे23 जुलाई 2026
2015931222.221कैच आउट1जिम्बाब्वेहरारे25 जुलाई 2026
81674984165.301कैच आउट1जिम्बाब्वेहरारे26 जुलाई 2026
38312162180.951कैच आउट1श्रीलंकानिस्शिन1 अक्टूबर 2026
1511902166.661कैच आउट1पाकिस्ताननिस्शिन3 अक्टूबर 2026
4780050.003कैच आउट2न्यूजीलैंडक्राइस्टचर्च24 अक्टूबर 2026
45361944236.841कैच आउट2न्यूजीलैंडवेलिंगटन27 अक्टूबर 2026

वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने के लिए मिली चॉकलेट! पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मजेदार खुलासा

वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में ओपनिंग करते हुए 19 गेंद में 45 रन ठोके। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोप्पन रमेश ने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनिंग पर भेजकर एक तरह से चॉकलेट दी। सदागोपन रमेश ने अभिषेक शर्मा की तूफानी शतकीय पारी की भी तारीफ की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर