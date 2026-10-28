भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल 15 वर्षीय आतिशी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इशान किशन की चोट के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे व तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में एंट्री मिली। दूसरे मैच में वह 6 गेंद पर 4 रन ही बना पाए। फिर तीसरे मुकाबले में वैभव ने 19 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। इस पारी के बाद उन्हें आईसीसी द्वारा जारी ताजा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी फायदा हुआ है।

वैभव सूर्यवंशी अपने करियर में दूसरी बार अब आईसीसी रैंकिग के टॉप 50 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद वैभव 48वें स्थान पर आ गए थे। उसके बाद उन्हें मौके नहीं मिले और वह 54वें पर खिसक गए। अब बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को जारी ताजा रैंकिंग में 9 स्थान की छलांग के साथ वह 45वें स्थान पर पहुंच गए।

वैभव सूर्यवंशी के टी20 इंटरनेशनल करियर का रिकॉर्ड (पहली 10 पारियों के बाद)

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह अब तक उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 2 पारियों में अब तक 49 रन बनाए हैं। वहीं अब तक ओवरऑल करियर में वैभव ने 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 10 पारियों में उन्होंने दो अर्धशतक समेत 295 रन बनाए हैं।

उनका इस दौरान औसत 29.5 और स्ट्राइक रेट 185.53 का रहा है। वैभव का टी20 इंटरनेशनल में अब तक सर्वोच्च स्कोर 81 रन रहा है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में उन्होंने बनाया था। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल की 10 पारियों में अब तक 26 चौके और 22 छक्के लगाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी की अब तक की सभी 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों का विवरण

रन मिनट गेंदें चौके छक्के स्ट्राइक रेट स्थान आउट होने का तरीका पारी विपक्षी टीम मैदान तारीख 14 23 10 0 2 140.00 2 स्टंप आउट 1 इंग्लैंड मैनचेस्टर 4 जुलाई 2026 13 14 5 0 2 260.00 2 कैच आउट 2 इंग्लैंड नॉटिंघम 7 जुलाई 2026 15 12 10 1 1 150.00 1 कैच आउट 1 इंग्लैंड ब्रिस्टल 9 जुलाई 2026 50 32 19 4 4 263.15 2 कैच आउट 2 जिम्बाब्वे हरारे 23 जुलाई 2026 20 15 9 3 1 222.22 1 कैच आउट 1 जिम्बाब्वे हरारे 25 जुलाई 2026 81 67 49 8 4 165.30 1 कैच आउट 1 जिम्बाब्वे हरारे 26 जुलाई 2026 38 31 21 6 2 180.95 1 कैच आउट 1 श्रीलंका निस्शिन 1 अक्टूबर 2026 15 11 9 0 2 166.66 1 कैच आउट 1 पाकिस्तान निस्शिन 3 अक्टूबर 2026 4 7 8 0 0 50.00 3 कैच आउट 2 न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च 24 अक्टूबर 2026 45 36 19 4 4 236.84 1 कैच आउट 2 न्यूजीलैंड वेलिंगटन 27 अक्टूबर 2026

वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने के लिए मिली चॉकलेट! पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मजेदार खुलासा

वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में ओपनिंग करते हुए 19 गेंद में 45 रन ठोके। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोप्पन रमेश ने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनिंग पर भेजकर एक तरह से चॉकलेट दी। सदागोपन रमेश ने अभिषेक शर्मा की तूफानी शतकीय पारी की भी तारीफ की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





