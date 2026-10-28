न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वैभव सूर्यवंशी अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वेलिंगटन में ओपनिंग करने उतरे इस युवा बल्लेबाज ने महज 19 गेंदों में 45 रन ठोककर पावरप्ले में कीवी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। इससे पहले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्हें इशान किशन की चोट के कारण तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा था।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोप्पन रमेश ने अब खुलासा किया है कि वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग पर भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें चॉकलेट दी थी। सदागोपन रमेश ने इस पूरे वाकये को मजेदार अंदाज में बयान करते हुए वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की खासियत भी बताई।

सदागोपन रमेश ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग के लिए भेजना टीम मैनेजमेंट की ओर से उन्हें चॉकलेट देने जैसा था। सदागोपन रमेश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बोला, ‘‘जब टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने के लिए भेजा तो उसे चॉकलेट मिली। वह शुक्रवार की शाम को छुट्टी मिलने पर खुश और बेफिक्र रहने वाले छोटे बच्चे की तरह बल्लेबाजी कर रहा था, जिसे पता है कि अगले दो दिन की छुट्टी है।’’

तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए घबराए वैभव सूर्यवंशी

दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़े घबराए हुए नजर आए। माइकल ब्रेसवेल की ऑफ स्पिन गेंद पर उन्होंने एक कैच का मौका दिया, लेकिन पॉइंट पर खड़े बेवन जैकब्स गेंद को ठीक से नहीं समझ पाए। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और नाथन स्मिथ की गेंद पर कवर की दिशा में शॉट खेलकर आउट हो गए।

सदागोपन रमेश ने तब कहा था, ‘‘वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करनी चाहिए थी। युवा खिलाड़ी होने के नाते, जब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बताया होगा कि उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी है तो वह घबरा गए होंगे। उन्हें सिर्फ इसलिए तीसरे नंबर पर खेलना पड़ा, क्योंकि इशान किशन चोटिल थे।’’

सदागोपन रमेश ने यह भी कहा, ‘‘हालांकि, मैनेजमेंट का ओपनिंग जोड़ी में बदलाव नहीं करने का फैसला भी गलत नहीं था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर खेलने का अनुभव नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत बिना कोई विकेट गंवाए बल्लेबाजी शुरू करना है। वह पहली ही गेंद पर चौका मारेंगे या छक्का, यह देखने का रोमांच ही उनके खेल की खासियत है।’’

वैभव की सबसे बड़ी ताकत ओपनिंग: रमेश

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के अंदाज को समझाते हुए सदागोपन रमेश ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ओपनिंग करना है, क्योंकि पावरप्ले में सिर्फ दो फील्डर ही 30 गज के घेरे से बाहर रहते हैं।

सदागोपन रमेश ने कहा, ‘‘वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि वह पावरप्ले में तेजी से रन बनाते हैं और फिर उसी लय को बीच के ओवरों में भी बनाए रखते हैं। वह अभी युवा हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव का सामना करना सीख रहे हैं। ऐसे में उन्हें उसी पोजिशन पर खिलाना बेहतर होता, जहां वह सहज महसूस करते हैं।’’

वैभव सूर्यवंशी के अलावा उनके ओपनिंग जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने भी शतकीय पारी खेली। सदागोपन रमेश ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की भी तारीफ की। सदागोपन रमेश ने कहा, ‘‘अभिषेक शर्मा इस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं कि गेंदबाज सिर्फ उनका नाम सुनकर ही डरने लगते हैं।’’

सदागोपन रमेश ने कहा, ‘‘आज उन्होंने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ओपनरों ने मिलकर सबसे तेज साझेदारी के लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सात ओवर में 133 रन यानी 19 रन प्रति ओवर बनाना हैरान करने वाला है। दीपावली आने में अभी समय है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों, खासकर अभिषेक ने अपने बल्ले से 1000 और 10 हजार वाले पटाखे फोड़ दिए।’’

वैभव ने दासुन शनाका को छोड़ा पीछे, इशान 10वें नंबर पर; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर

वैभव ने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे मैच में 19 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 45 रन की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 236.84 का रहा। वैभव इन 4 छक्कों की मदद से साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)