भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 3 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन इन मैचों में टीम के युवा स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं शामिल किया गया। वैभव को लगातार बेंच पर बिठाए रखने से उनके बचपन के कोच मनीष ओझा बेहद नाराज नजर आए और भारतीय टीम मैनेजमेंट पर तानाशाही का आरोप लगा दिया।

मनीष ओझा के मुताबिक वैभव जैसे टैलेंट को खेलने का मौका देना चाहिए ना कि बेंच पर बिठाकर इंतजार करवाया जाना चाहिए। वैभव को एशियन गेम्स 2026 में भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में वो लगातार अंतिम ग्यारह से बाहर चल रहे हैं।

तानाशाही कर रहा है टीम मैनेजमेंट

मनीष ओझा ने वैभव को लेकर टाइम्स नाउ से बात की और कहा कि मुझे लगता है कि अभी जो मैनेजमेंट है वह एक तरह की तानाशाही कर रहा है और जहां जो मन में आता है वे करते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट को लगता है कि खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाकर तैयार किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा खिलाड़ी को लगातार मौके देने चाहिए जिससे कि वो बेहतर बन सकें और अपने खेल को और सुधार सकें। मनीष ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाकर तैयार करते हैं और इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं।

बेंच पर बैठकर कोई खिलाड़ी नहीं बना

मनीष ओझा ने कहा कि आप किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि अगर हमें खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है तो उन्हें हर हालात का सामना करवाना होगा साथ ही उन्हें खेलने का मौका देना होगा। बेंच पर बैठककर कोई खिलाड़ी ना कभी बना है और ना ही बनेगा। मनीष ने कहा कि या तो उन्होंने मन बना लिया है कि इस खिलाड़ी को मौका नहीं देना है और उसे बाहर रखा और इतना परेशान कर दो। जब आप बाहर बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि टीम में आपकी कोई जरूरत नहीं है और इससे खिलाड़ी परेशान हो जाता है।

वैभव से टकराने वाला टूट जाएगा

वैभव के बारे में मनीष ने आगे कहा कि मेरे हिसाब से वैभव एक तूफान की तरह है। जो भी उससे टकराने की कोशिश करेगा वह आखिरकार टूट ही जाएगा आज नहीं तो कल और यह तूफान लंबे समय तक रहने वाला है। हम छह महीने एक साल या एक-दो आईपीएल सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि उसका खेल किसी तारे या सूरज की तरह चमकेगा। लोग जो चाहें करें वह हर जगह रन बनाएगा और पूरे दबदबे के साथ बनाएगा। इस युवा खिलाड़ी में इतना ज्यादा टैलेंट और क्षमता है।

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युवराज सिंह ने इस सीजन के पहले मैच में कप्तानी की थी जिसमें भारत को जीत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मैच में नहीं खेले थे। इसके बाद उन्होंने तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में फिर से टीम की कप्तानी की और भारत को इन तीनों मैच में लगातार हार मिली। दूसरे मैच में हरभजन सिंह ने कप्तानी की थी और उस मैच को भी भारत ने गंवा दिया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)