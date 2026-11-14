सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के पहले राउंड में बिहार को सौराष्ट्र ने 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में शुरुआत खराब रही। 15 साल के वैभव शुक्रवार (14 नवंबर) को टी20 क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बन गए। हालांकि, उनका और टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। सौराष्ट्र ने 16.3 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया।

बिहार की बल्लेबाजी की बात करें तो पृथ्वी राज ने 27 गेंद पर 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। अल्तमिश अशरफ ने 20 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए। आयुष लोहारुका ने 9 गेंद पर 9 रन बनाए।

चेतन सकारिया और प्रेरक मांकड़ ने 3-3 विकेट लिए

सूरज कश्यप ने 6, आलोक कुमार ने 4, प्रशांत सिंह ने 2 रन बनाए। मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार 1 और हिमांशु सिंह 6 रन बनाकर नाबाद रहे। सौराष्ट्र के लिए चेतन सकारिया और प्रेरक मांकड़ ने 3-3 विकेट लिए। जयदेव उनादकट और क्रेंस फुलेट्रा ने 1-1 विकेट लिए।

सौराष्ट्र की पारी

सौराष्ट्र के लिए हरवंश पंगालिया ने 11 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 रन बनाए। हार्विक देसाई ने 18 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाए। रुचित अहिर ने 19 गेंद पर 2 चौके की मदद से नाबाद 21 और सिद्धांत राणा ने 18 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाए।

सूरज कश्यप ने 3 विकेट लिए

विश्वराज जडेजा ने 14 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए। प्रेरक मांकड़ ने 14 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए। समर गज्जर ने 2 रन बनाए। बिहार के लिए सूरज कश्यप ने 3 विकेट लिए। हिमांशु सिंह और मयंक कुमार ने 1-1 विकेट लिए।

कप्तानी डेब्यू पर वैभव सूर्यवंशी फेल

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में शनिवार को वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान के तौर पर डेब्यू किया। बिहार के कप्तान सौराष्ट्र के खिलाफ 18 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी खबर पढ़ें।