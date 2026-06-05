इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले/वाली भारतीय पुरुष क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर हैं। अगर ओवरऑल भारतीय क्रिकेट (महिला एवं पुरुष) की बात करें तो भारत की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा इस लिस्ट में टॉप पर हैं। वैभव सूर्यवंशी को अगर पहली बार आगामी आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया, तो वह इतिहास रच सकते हैं।
फिलहाल सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू के भारतीय रिकॉर्ड की बात करें तो शेफाली के अलावा महिला क्रिकेटरों में मिताली राज, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेटरों में सचिन के अलावा, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह, पृथ्वी शॉ जैसे नाम मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले/वाली क्रिकेटरों की लिस्ट:-
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू (भारतीय)
|खिलाड़ी
|उम्र
|फॉर्मेट
|खिलाफ
|साल
|शेफाली वर्मा
|15 साल 283 दिन
|टी20 इंटरनेशनल
|साउथ अफ्रीका
|2019
|सचिन तेंदुलकर
|16 साल 205 दिन
|टेस्ट
|पाकिस्तान
|1989
|जेमिमा रोड्रिग्स
|17 साल 130 दिन
|टी20 इंटरनेशनल
|साउथ अफ्रीका
|2018
|पार्थिव पटेल
|17 साल 153 दिन
|टेस्ट
|इंग्लैंड
|2002
|मिताली राज
|17 साल 205 दिन
|ODI
|आयरलैंड
|1999
|स्मृति मंधाना
|17 साल 261 दिन
|टी20 इंटरनेशनल
|बांग्लादेश
|2013
|हरभजन सिंह
|17 साल 265 दिन
|टेस्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|1998
|पृथ्वी शॉ
|18 साल 165 दिन
|टेस्ट
|वेस्टइंडीज
|2018
वैभव सूर्यवंशी रच सकते हैं इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाल मचाते हुए जलवा बिखेरा था। अब उनकी टीम इंडिया में एंट्री की खबरें हैं। वह आईपीएल 2026 से एक दिन पहले ही 15 साल के पूरे हुए थे। अब वह इस साल अगर डेब्यू करते हैं तो सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन सकते हैं। उन्होंने आईपीएल के इस सीजन में 16 मैचों में 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप विनर भी बने थे।
सचिन नहीं इस खिलाड़ी के नाम सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नहीं छोड़ पाएंगे पीछे
सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी भी नहीं तोड़ पाएंगे। एक खिलाड़ी ने 14 साल में ही ऐसा कर लिया था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर