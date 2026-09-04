वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई डेब्यू किया था और उसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया था जहां वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। वैभव लगातार भारतीय टी20 टीम का हिस्सा बने हुए हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर पहले मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वो इतिहास रच देंगे।

वैभव तोड़ देंगे पीयूष चावला का रिकॉर्ड

भारत में सबसे कम उम्र में पहला मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर पीयूष चावला मौजूद हैं जिन्होंने साल 2006 में मोहाली में 17 साल 75 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। अब वैभव उनका ये 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वो पीयूष से आगे निकल जाएंगे और भारत में सबसे कम उम्र में पहला मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे साथ ही साथ वो टी20 प्रारूप में भी भारत के लिए भारत में सबसे कम उम्र में पहला मैच खेलने वाले बैटर भी बन जाएंगे।

भारत में सबसे कम उम्र में पहला मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह मौजूद हैं। हरभजन सिंह ने भारत में भारत के लिए अपना पहला मैच 25 मार्च 1998 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। हरभजन सिंह ने भारत के लिए पहला मैच 17 साल 265 दिन की उम्र में खेला था। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विजय मेहरा मौजूद हैं जिन्होंने 16 साल 265 दिन की उम्र में 2 दिसंबर 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए पहला मैच खेला था।

भारत में सबसे कम उम्र में पहला मैच खेलने वाले टॉप-3 भारतीय खिलाड़ी

पीयूष चावला 17 साल 75 दिन- मोहाली में, 9 मार्च, 2006 बनाम इंग्लैंड (टेस्ट)

हरभजन सिंह- 17 साल 265 दिन- बेंगलुरु, 25 मार्च 1998 बनाम ऑस्ट्रेलिया (टेस्ट)

विजय मेहरा- 16 साल 265 दिन- मुंबई, 2 दिसंबर 1955 बनाम न्यूजीलैंड (टेस्ट)

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*।

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)