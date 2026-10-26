15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक तरफ इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं और अब उनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। वहीं उनके छोटे भाई 10 साल के आशीर्वाद सूर्यवंशी ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। आशीर्वाद ने जून में दो लोकल मैचों में तूफानी पारी खेली थी। उसके बाद अब 25 अक्टूबर 2026 को एक स्थानीय मैच में छोटे सूर्यवंशी ने फिर सैकड़ा जड़ दिया।

खास बात यह है कि आशीर्वाद ने इस पारी में शायद भाई वैभव सूर्यवंशी का हेलमेट पहन रखा था। क्योंकि उनकी इस पारी की जानकारी उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने फेसबुक पर मैच के स्कोरकार्ड और उनकी फोटो के साथ शेयर की। इस फोटो में जो हेलमेट आशीर्वाद के पास था उस पर भारत का तिरंगा और बीसीसीआई का लोगो लगा था।

आमसतौर पर ऐसा हेलमेट बीसीसीआई के तत्वावधान में होने वाले मुकाबलों में ही खिलाड़ी पहनते हैं। कई बार यह भी देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी हेलमेट पर राइट्स के कारण टेप भी लगा लेते हैं।

14 चौके, 4 छक्के, 87 गेंद पर ठोके 107 रन

आशीर्वाद सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में नाबाद रहते हुए 87 गेंद पर 107 रन की पारी खेली। उन्होंने 122 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और पारी में 14 चौके व चार छक्के ठोके। इस पारी के बाद उनके पिता ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए उनकी तस्वीर और स्कोरकार्ड को शेयर किया। पिछले चार महीने में आशीर्वाद के यह तीसरे तूफानी शतक की जानकारी सामने आई है।

इससे पहले 13 जून 2026 को क्रिकेट एकेडमी ताजपुर के लिए खेलते हुए उन्होंने 87 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी। इस पारी में आशीर्वाद ने 20 चौके और एक छक्का लगाया था। यहीं उनका तूफान थमा नहीं था और फिर उसी महीने एक और मुकाबले में उन्होंने 168 रन बनाए थे।

इसके बाद उसी महीने आशीर्वाद ने ताजपुर में आयोजित एक मुकाबले में ऋषभ-11 के लिए खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने वैशाली-11 के खिलाफ 119 गेंद में 168 रन ठोके थे। छोटे सूर्यवंशी की इस पारी में 19 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब 107 रन की पारी खेलते हुए चार महीने के अंदर आशीर्वाद ने तीसरा तूफानी शतक ठोका है।

पिता संजीव सूर्यवंशी ने फेसबुक पर जानकारी देते हुए बताया कि,’आशीर्वाद ने आज नाबाद शतक बनाकर टीम को 2 विकेट से जीत दिलाने में योगदान दिया ।’ वहीं आशीर्वाद के भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर छोटे सूर्यवंशी के वीडियो के साथ यह जानकारी साझा की।

वैभव सूर्यवंशी का वेलिंग्टन में भी खेलना तय, इशान किशन तीसरे T20I से भी बाहर

इशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में चोट लगी थी। इसके कारण वह दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे। तीसरे में भी वह नहीं खेल पाएंगे। दूसरे टी20 में उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी खेले थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





