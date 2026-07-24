भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के युवा स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में कमाल की पारी खेली और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। वैभव की ये पारी बेहद खास रही जिसकी वजह से भारत को मैच जीतने में काफी मदद मिली। यही नहीं इस मैच में 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर उन्होंने सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।

वैभव ने तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने वैभव से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का कमाल किया था और भारत की तरफ से जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर थे, लेकिन वैभव ने 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर अब पहले स्थान पर कब्जा कर लिया और सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 29 गेंदों पर इस टीम के खिलाफ अर्धशतक लगाया था।

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर ओपनर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने 33 गेंदों पर यह कमाल किया था जबकि केएल राहुल चौथे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 34 गेंदों पर इस टीम के खिलाफ अर्धशतक लगाया था जबकि शुभमन गिल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं जिन्होंने ऐसा 35 गेंदों पर किया था। वैभव ने सूर्यकुमार यादव का 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और नंबर 1 बन गए।

जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-6 भारतीय

वैभव सूर्यवंशी- 18 गेंद (हरारे, 2026)

सूर्यकुमार यादव – 23 गेंदें (मेलबर्न, 2022)

यशस्वी जायसवाल – 29 गेंदें (हरारे, 2024)

अभिषेक शर्मा – 33 गेंदें (हरारे, 2024)

केएल राहुल – 34 गेंदें (मेलबर्न, 2022)

शुभमन गिल – 35 गेंदें (हरारे, 2024)

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)