वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली और अफगानिस्तान के बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर टीनएजर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। वहीं वो भारत की तरफ से टी20आई में बतौर टीनएजर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर भी बने।

वैभव ने गुरबाज को पीछे छोड़ा

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रन की पारी खेलते ही रहमानुल्लाह गुरबाज का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और बतौर टीनएजर टी20आई में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि गुरबाज तीसरे नंबर पर चले गए। गुरबाज ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 79 रन की पारी खेली थी। वहीं इस लिस्ट में रहमानुल्लाह गुरबाज पहले नंबर पर भी है और उन्होंने साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 87 रन की पारी खेली थी।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जुनैद सिद्दीकी हैं जिन्होंने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 71 रन की पारी खेली थी। एक बार फिर से इस लिस्ट में गुरबाज पांचवें स्थान पर भी हैं जिन्होंने साल साल 2019 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 61 रन की पारी खेली थी जबकि हैरी टेक्टर इस सूची में छठे स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2019 में 60 रन की पारी खेली थी। उमर अकलम इस लिस्ट में 7वें और 8वें नंबर पर मौजूद हैं।

T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-8 टीनएजर: (पूर्ण सदस्य)

87 रन- रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम जिम्बाब्वे, 2021

81 रन- वैभव सूर्यवंशी बनाम जिम्बाब्वे, 2026

79 रन- रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम वेस्टइंडीज, 2019

71 रन- जुनैद सिद्दीकी बनाम पाकिस्तान, 2007

61 रन- रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम जिम्बाब्वे, 2019

60 रन- हैरी टेक्टर बनाम नीदरलैंड्स, 2019

56* रन- उमर अकमल बनाम न्यूजीलैंड, 2009

56* रन- उमर अकमल बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2010

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारतीय बने

वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)