वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 15वें मैच में ही 60 छक्के पूरे करते हुए क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 14 साल पुराना यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने 2012 में 59 छक्के एक आईपीएल सीजन में लगाते हुए इतिहास रचा था। अब 15 वर्षीय वैभव ने यह रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। साथ ही आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में सबसे तेज पचासे का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया।

वैभव सूर्यवंशी ने प्लेऑफ के एलिमिनेटर मुकाबले में तूफानी आगाज किया। मात्र चौथे ओवर तक ही उन्होंने सात छक्के लगाते हुए गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 16 गेंद में 8 छक्के और एक चौका लगाकर अपना पचासा पूरा कर लिया। उन्होंने पैट कमिंस के एक ओवर में लगातार तीन छक्के लगाते हुए तूफान मचाया। वैभव का यह 16 गेंद का पचासा, आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है।

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

प्लेयर टीम छक्के सीजन वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 61* 2026* क्रिस गेल आरसीबी 59 2012 आंद्रे रसेल केकेआर 52 2019 क्रिस गेल आरसीबी 51 2013 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 45 2022

एक आईपीएल सीजन में 600+ रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन भी पूरे कर लिए हैं। वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। उन्होंने ऋषभ पंत को इस मामले में पीछे छोड़ा जिन्होंने 2018 में यह कारनामा किया था। वैभव इससे पहले इस सीजन 36 गेंद पर एक शतक भी जड़ चुके हैं।

वैभव सूर्यवंशी की पॉवरफुल बल्लेबाजी

इस मैच की बात करें तो एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी आगाज किया और पॉवरप्ले में वैभव ने 6 ओवर में ही स्कोर 80 तक बिना विकेट के पहुंचाया। वैभव ने पॉवरप्ले में 20 गेंद पर 60 रन ठोक दिए।

“T20 में तुरंत, टेस्ट के लिए तैयार नहीं”: वैभव पर सौरव गांगुली का बयान, कहा- फर्स्ट क्लास में और रन बनाने होंगे

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी हैं। अब उनके टीम इंडिया में डेब्यू की मांग के बीच सौरव गांगुली ने खास सलाह देते हुए बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक वैभव टेस्ट के लिए अभी तैयार नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





