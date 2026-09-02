कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में निकोलस पूरन का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है और अब तक खेले 6 मैचों में वो 14 छक्के लगा चुके हैं। इन छक्कों की मदद से वो साल 2026 में टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल चुके हैं। वैभव जो पहले पूरन से पीछे चल रहे थे वो अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए जबकि पूरन अब चौथे स्थान पर आ गए।

वैभव को पूरन ने पछाड़ा, टॉप-10 से बाहर हुए इशान किशन

निकोलस पूरन ने साल 2026 में टी20 में अब तक खेले 46 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी ने अब तक खेले 22 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं। पूरन अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जबकि वैभव 5वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में अब भी फिन एलन पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने 49 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रयान रिकेल्टन हैं जिन्होंने 42 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद मिचेल मार्श ने 37 मैचों में 95 छ्क्के जड़े हैं।

इशान किशन जो पहले टॉप-10 में मौजूद थे वो अब 11वें स्थान पर आ गए हैं जिन्होंने इस साल यानी 2026 में अब तक खेले 38 मैचों में 73 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा भी अब 9वें स्थान पर आ गए जिन्होंने 38 मैचों में कुल 74 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर शिमरोन हेटमायर हैं जिन्होंने 43 मैचों में 74 छक्के लगाए हैं तो वहीं टिम साइफर्ट 45 मैचों में 80 छक्कों के साथ छठे स्थान पर हैं। करनवीर सिंह 24 मैचों में 78 छक्कों के साथ 7वें नंबर पर हैं जबकि डेवाल्ड ब्रेविस इस लिस्ट में फिलहाल 8वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
फिन एलन2026-202649484145110132.97782185.5436312799
रयान रिकेल्टन2026-2026424271390123*39.71817170.1327210996
मिचेल मार्श2026-202637371154411142.88968159.5211014695
निकोलस पूरन2026-202646465118010628.78789149.551728190
वैभव सूर्यवंशी2026-20262222096910344.04429225.871717986
टिम साइफर्ट2026-2026454441461105*36.52925157.94213412980
करनबीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278
डेवाल्ड ब्रेविस2026-202642364109810134.31745147.381516478
अभिषेक शर्मा2026-2026383821077135*29.91552195.119910774
शिमरोन हेटमायर2026-2026434271043111*29.8625166.881437174
इशान किशन2026-202638380141410337.21789179.21112414673

वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर

वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)