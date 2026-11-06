सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के पहले दो मैचों के लिए बिहार की टीम का ऐलान कर दिया गया है। बिहार की टीम में 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और इस टीम का कप्तान वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया है। इस टीम का उप-कप्तान सूरज कश्यप को बनाया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने इस टीम की घोषणा की और वैभव को पहली बार इस टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

वैभव सूर्यवंशी बने बिहार टीम के कप्तान

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड दौरे पर थे जहां उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था और उन्हें दो मैचों में तब खेलने का मौका मिला था जब इशान किशन चोटिल हो गए थे। एक मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था जिसमें वो नहीं चल पाए थे, लेकिन जब उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे मैच में पारी की शुरुआत की थी तब अच्छी पारी खेली थी और अर्धशतक से चूक गए थे। बाद में इशान की वापसी के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 का आयोजन 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। इस सीजन में बिहार की टीम को अपना पहला मैच 14 नवंबर को सौराष्ट्र के खिलाफ खेलना है जबकि दूसरा मैच 16 नवंबर को रेलवे के खिलाफ खेलना है। बिहार की टीम में विकेटकीपर के रूप में अनमोल कुमार को शामिल किया गया है। वैभव को बिहार रणजी टीम का उप-कप्तान पिछले सीजन में बनाया गया था और उन्होंने कुछ मैच खेले भी थे, लेकिन इस सीजन में वो बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में पहले चरण के 4 मैचों में नहीं खेल पाए थे।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के पहले दो मैचों के लिए बिहार की टीम

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका, अल्तिमिश अशरफ, तरुण कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), सूरज कश्यप (उप-कप्तान), मयंक कुमार, रघुवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रसाद, पृथ्वी राज, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान, हिमांशु सिंह।

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल से आगे इशान किशन; एक वनडे मैच में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

रोहित शर्मा किसी एक वनडे मैच में बाउंड्री यानी सिर्फ चौकों और छक्कों के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)