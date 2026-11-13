सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और इसमें बिहार को अपना पहला लीग मैच सौराष्ट्र के खिलाफ खेलना है। बिहार और सौराष्ट्र के बीच ये मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच में बिहार की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आएंगे। बिहार की टीम कोशिश करेगी कि वो वैभव की कप्तानी में जीत हासिल करें और सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से करें।

वैभव सूर्यवंशी करेंगे बिहार की कप्तानी

इंदौर के होल्डर स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली है और इसे देखते हुए बिहार की टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो इसमें कप्तान वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करते हुए आयुष लोहारुका नजर आ सकते हैं। टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज आलोक कुमार बैटिंग लाइनअप में तीसरे स्थान पर हो सकते हैं जबकि इसके बाद अल्तमश अशरफ, सूरज कश्यप हो सकते हैं।

सूरज ऑलराउंडर हैं जो स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं साथ ही साथ टीम में दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रघुवेंद्र प्रताप सिंह को भी शायद मौका दिया जा सकता है। आशीष कुमार फिनिशर के रूप में नजर आ सकते हैं जबकि हिमांशु सिंह भी स्पिन ऑलराउंडर हैं। इस मैच के लिए टीम में तेज गेंदबाजों के रूप में अमोद यादव, बाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार और पृथ्वी राज को शामिल किया जा सकता है। वैसे सौराष्ट्र के खिलाफ मैच के बाद वैभव शायद बिहार के लिए नहीं खेल पाएं क्योंकि वो इसके बाद 19 नवंबर से शुरू होने वाले एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे जो दोहा में खेला जाएगा।

सौराष्ट्र के खिलाफ मैच के लिए बिहार की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आयुष लोहरुका, आलोक कुमार, अल्तमश अशरफ, सूरज कश्यप, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, आशीष कुमार, हिमांशु सिंह, अमोद यादव, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार, पृथ्वी राज।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के पहले दो मैचों के लिए बिहार की टीम

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार (विकेटकीपर), सूरज कश्यप, आशीष कुमार, प्रशांत सिंह, अमोद यादव, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, हिमांशु सिंह, नवाज खान, आयुष लोहरुका, मोहम्मद सलाहुद्दीन इज़हार, पृथ्वी राज, वासुदेव प्रसाद सिंह, अल्तमश अशरफ, अनमोल कुमार, तरूण कुमार।

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