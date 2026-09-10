इशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन टीम ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और विनर बनने का गौरव हासिल किया। इशान किशन की कप्तानी भी इस सीजन में शानदार रही और फाइनल में जिस तरह से उन्होंने कप्तानी पारी खेली और अद्भुत रहा। इशान इस सीजन में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी टॉप पर रहे।

इशान किशन ने जहां सबसे ज्यादा छक्के लगाए तो वहीं वैभव भी पीछे नहीं रहे और वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे। इशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाए जबकि वैभव ने 10 छक्के लगाए। अंशुल कंबोज ने इस सीजन में काफी चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और उन्होंने भी 2 मैचों में 10 छ्क्के लगाए और वैभव के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रहे।

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुमार कुशाग्र और मोहम्मद कुनैन कुरैशी रहे जिन्होंने 5-5 छक्के लगाए जबकि चौथे स्थान पर भी तीन बल्लेबाज रहे। तीसरे स्थान पर अहमद शहजाद, शिखर मोहन और अब्दुल समद रहे जिन्होंने 4-4 छक्के लगाए जबकि 3 छक्के लगाकर अर्शदीप सिंह 5वें नंबर पर रहे। अर्शदीप सिंह ने ये 3 छक्के 2 मैचों में लगाए।

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के इशान किशन 3 5 409 11 वैभव सूर्यवंशी 3 5 192 10 अंशुल कंबोज 2 4 120 10 कुमार कुशाग्र 3 5 224 5 कुनैन कुरैशी 2 3 169 5 शाहबाज अहमद 1 1 167 4 शिखर मोहन 1 2 137 4 अब्दुल समद 2 4 66 4 अर्शदीप सिंह 2 4 38 3

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)