भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के युवा स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत इंग्लैंड दौरे पर हुई थी। हालांकि वैभव इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खेले थे जिसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वैभव ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था और वो यशस्वी जायसवाल से आगे निकल गए थे।

वैभव 6 पारियों में लगा चुके हैं 14 छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 6 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों की 6 पारियों में उन्होंने कुल 14 छक्के भी जड़े हैं। इन 14 छक्कों के दम पर वैभव अब टी20आई में भारत की तरफ से पहली 6 पारियों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए और यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहली 6 टी20आई पारियों में कुल 12 छक्के लगाए थे और वो तीसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं जिन्होंंने टी20आई की पहली 6 पारियों में कुल 15 छक्के लगाए थे।

T20I की पहली 6 पारियों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-3 भारतीय बैटर

◎ 15 छक्के: युवराज सिंह

◎ 14 छक्के: वैभव सूर्यवंशी

◎ 12 छक्के: यशस्वी जयसवाल

वैभव ने की लुई ब्रुस की बराबरी

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में अब तक कुल 12 बार 50 प्लस की पारी खेली है और वो टी20 प्रारूप में 20 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में लुई ब्रुस की बराबरी करते हुए पहले नंबर पर आ गए। लुई ब्रुस ने भी टी20 में 20 साल की उम्र से पहले कुल 12 बार 50 प्लस की पारी खेली है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लुआन-ड्रे प्रिटोरियस हैं जिन्होंने ऐसा 10 बार किया है।

टी20 क्रिकेट में 20 साल से कम उम्र में सर्वाधिक 50+ स्कोर

◎ 12: वैभव सूर्यवंशी (40 पारी)

◎ 12: लुई ब्रूस (41 पारी)

◎ 10: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (62 पारी)

रोहित शर्मा नंबर 2, ऋषभ पंत टॉप पर; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)