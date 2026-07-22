भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी। इस टी20 सीरीज से पहले बात अगर साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात हो तो इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा नजर युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी पर लगी होगी जो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

वैभव सूर्यवंशी हैं अभिषेक शर्मा से आगे

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल वैभव से भी आगे फिन एलन चल रहे हैं जिन्होंने अब तक खेले 40 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं। वहीं वैभव दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 19 मैचों में ही 77 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रयान रिकेल्टन हैं जिनके बल्ले से 34 मैचों में 76 छक्के निकले हैं जबकि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा 35 मैचों में 74 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 35 मैचों में 69 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में क्विंटन डीकॉक 32 मैचों में 58 छक्के लगाकर 9वें नंबर पर मौजूद हैं जबकि लिस्ट में दसवें स्थान पर 34 मैचों में 57 छक्के लगाकर हेटमायर मौजूद हैं। संजू सैमसन 14वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस साल टी20 क्रिकेट में खेले 28 मैचों में 52 छक्के लगाए हैं।

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के फिन एलन 2026-2026 40 39 3 1234 101 34.27 644 191.61 3 5 2 102 90 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 19 19 0 818 103 43.05 352 232.38 1 5 1 64 77 रयान रिकेल्टन 2026-2026 34 34 5 1070 123* 36.89 634 168.76 2 4 1 83 76 अभिषेक शर्मा 2026-2026 35 35 2 1066 135* 32.3 532 200.37 1 9 9 105 74 करणवीर सिंह 2026-2026 19 19 3 812 164 50.75 427 190.16 2 4 2 64 71 मिचेल मार्श 2026-2026 29 29 1 1169 111 41.75 750 155.86 2 7 0 112 69 इशान किशन 2026-2026 35 35 0 1269 103 36.25 695 182.58 1 11 4 69 निकोलस पूरन 2026-2026 33 33 4 828 106 28.55 583 142.02 1 5 0 53 66 क्विंटन डीकॉक 2026-2026 32 31 2 920 115 31.72 604 152.31 2 6 4 75 58 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 34 33 5 808 85 28.85 502 160.95 0 4 2 53 57

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रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)



