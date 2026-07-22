भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी। इस टी20 सीरीज से पहले बात अगर साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात हो तो इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा नजर युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी पर लगी होगी जो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

वैभव सूर्यवंशी हैं अभिषेक शर्मा से आगे

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल वैभव से भी आगे फिन एलन चल रहे हैं जिन्होंने अब तक खेले 40 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं। वहीं वैभव दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 19 मैचों में ही 77 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रयान रिकेल्टन हैं जिनके बल्ले से 34 मैचों में 76 छक्के निकले हैं जबकि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा 35 मैचों में 74 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 35 मैचों में 69 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में क्विंटन डीकॉक 32 मैचों में 58 छक्के लगाकर 9वें नंबर पर मौजूद हैं जबकि लिस्ट में दसवें स्थान पर 34 मैचों में 57 छक्के लगाकर हेटमायर मौजूद हैं। संजू सैमसन 14वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस साल टी20 क्रिकेट में खेले 28 मैचों में 52 छक्के लगाए हैं।

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
फिन एलन2026-202640393123410134.27644191.6135210290
वैभव सूर्यवंशी2026-20261919081810343.05352232.381516477
रयान रिकेल्टन2026-2026343451070123*36.89634168.762418376
अभिषेक शर्मा2026-2026353521066135*32.3532200.3719910574
करणवीर सिंह2026-20261919381216450.75427190.162426471
मिचेल मार्श2026-202629291116911141.75750155.8627011269
इशान किशन2026-202635350126910336.25695182.58111469
निकोलस पूरन2026-20263333482810628.55583142.021505366
क्विंटन डीकॉक2026-20263231292011531.72604152.312647558
शिमरोन हेटमायर2026-2026343358088528.85502160.950425357

रोहित नंबर 1, कोहली-गिल-श्रेयस सब पीछे; वनडे में चेज करते हुए इस दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)