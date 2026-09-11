एशियन गेम्स 2026 (20वें एशियाई खेलों) का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में होगा। इसमें अन्य खेलों के साथ सभी की नजरें होंगी क्रिकेट प्रतियोगिता पर। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसका आयोजन 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक होगा। इसके लिए भारतीय टीम का स्क्वाड भी सामने आ चुका है। खास बात यह है कि भारत के मौजूदा स्क्वाड में से 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहली बार एशियाई खेलों में उतरेंगें।

भारतीय क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरेगी। भारतीय टीम में सिर्फ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर समेत 10 खिलाड़ी पहली बार एशियाई खेलों में उतरेंगे। आपको बता दें भारत ने 2022 हांगझाउ एशियाई खेलों में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था।

भारत के मौजूदा स्क्वाड से सिर्फ पांच खिलाड़ी ही ऐसे थे जो उस टीम का हिस्सा थे। उसमें तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शामिल हैं। जबकि यश ठाकुर को इस बार हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के रूप में चुना गया है, वह पिछले एशियाई खेलों में रिजर्व प्लेयर थे और उन्हें डेब्यू का इंतजार है।

एशियन गेम्स में पहली बार उतरेंगे कौन से 10 खिलाड़ी?

कप्तान श्रेयस अय्यर का भी यह पहला एशियन गेम्स टूर्नामेंट होने वाला है। उनके साथ-साथ सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पहली बार एशियाई खेलों में खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी संजू सैमसन और इशान किशन का भी यह पहला टूर्नामेंट होगा। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, यश ठाकुर भी पहली बार एशियन गेम्स में नजर आने वाले हैं।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह।

एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड जीतने वाला भारतीय स्क्वाड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह।

एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल और टीमों का विवरण

पुरुष वर्ग की टीमें

ग्रुप Aग्रुप Bसीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमें
अफगानिस्तानहांगकांग चीनबांग्लादेश
जापानमलेशियाभारत
नेपालओमानपाकिस्तान
श्रीलंका
तारीखग्रुपटीम 1बनामटीम 2
24 सितंबरग्रुप Aअफगानिस्तानvs.जापान
24 सितंबरग्रुप Bहांगकांग, चीनvs.मलेशिया
25 सितंबरग्रुप Bहांगकांग, चीनvs.ओमान
25 सितंबरग्रुप Aअफगानिस्तानvs.नेपाल
26 सितंबरग्रुप Aजापानvs.नेपाल
26 सितंबरग्रुप Bमलेशियाvs.ओमान
28 सितंबरMenक्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम)
28 सितंबरMen
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम)
29 सितंबरMenक्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A)
29 सितंबरMenक्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B)
1 अक्टूबरMenसेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
1 अक्टूबरMen
सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
3 अक्टूबरMenब्रॉन्ज मेडल मैच
3 अक्टूबरMenफाइनल

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