एशियन गेम्स 2026 (20वें एशियाई खेलों) का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में होगा। इसमें अन्य खेलों के साथ सभी की नजरें होंगी क्रिकेट प्रतियोगिता पर। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसका आयोजन 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक होगा। इसके लिए भारतीय टीम का स्क्वाड भी सामने आ चुका है। खास बात यह है कि भारत के मौजूदा स्क्वाड में से 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहली बार एशियाई खेलों में उतरेंगें।

भारतीय क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरेगी। भारतीय टीम में सिर्फ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर समेत 10 खिलाड़ी पहली बार एशियाई खेलों में उतरेंगे। आपको बता दें भारत ने 2022 हांगझाउ एशियाई खेलों में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था।

भारत के मौजूदा स्क्वाड से सिर्फ पांच खिलाड़ी ही ऐसे थे जो उस टीम का हिस्सा थे। उसमें तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शामिल हैं। जबकि यश ठाकुर को इस बार हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के रूप में चुना गया है, वह पिछले एशियाई खेलों में रिजर्व प्लेयर थे और उन्हें डेब्यू का इंतजार है।

एशियन गेम्स में पहली बार उतरेंगे कौन से 10 खिलाड़ी?

कप्तान श्रेयस अय्यर का भी यह पहला एशियन गेम्स टूर्नामेंट होने वाला है। उनके साथ-साथ सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पहली बार एशियाई खेलों में खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी संजू सैमसन और इशान किशन का भी यह पहला टूर्नामेंट होगा। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, यश ठाकुर भी पहली बार एशियन गेम्स में नजर आने वाले हैं।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड

एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड जीतने वाला भारतीय स्क्वाड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह।

एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल और टीमों का विवरण

पुरुष वर्ग की टीमें

ग्रुप A ग्रुप B सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमें अफगानिस्तान हांगकांग चीन बांग्लादेश जापान मलेशिया भारत नेपाल ओमान पाकिस्तान श्रीलंका

तारीख ग्रुप टीम 1 बनाम टीम 2 24 सितंबर ग्रुप A अफगानिस्तान vs. जापान 24 सितंबर ग्रुप B हांगकांग, चीन vs. मलेशिया 25 सितंबर ग्रुप B हांगकांग, चीन vs. ओमान 25 सितंबर ग्रुप A अफगानिस्तान vs. नेपाल 26 सितंबर ग्रुप A जापान vs. नेपाल 26 सितंबर ग्रुप B मलेशिया vs. ओमान 28 सितंबर Men क्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम) 28 सितंबर Men

क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम) 29 सितंबर Men क्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A) 29 सितंबर Men क्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B) 1 अक्टूबर Men सेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता) 1 अक्टूबर Men

सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता) 3 अक्टूबर Men ब्रॉन्ज मेडल मैच 3 अक्टूबर Men फाइनल

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