भारतीय टीम की सलामी जोड़ी और टॉप 3 को लेकर लगातार कई अटकलें लग रही हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले टी20 में संजू सैमसन खेलते हैं या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान हैं? मैच से एक दिन पहले नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को मौका देने पर बयान दिया। उन्होंने साथ ही इशान किशन की फिटनेस पर भी अपडेट दिया है।

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में तीन सलामी विकल्पों के बीच चयन को लेकर अय्यर ने कहा कि तीनों का टीम में होना अपने आप में एक सुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा, उसे पूरी टीम का समर्थन हासिल होगा। इसको लेकर सीधे तौर पर वह बोले,”जिसे भी मौका मिलेगा, निश्चित रूप से वह टीम के हित में होगा।”

अय्यर ने आगे जो खिलाड़ी बाहर बैठेंगे उनके साथ बातचीत को लेकर कहा,”जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, उनके साथ कोच के साथ मिलकर बातचीत करना और उनमें आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब उनका दिन आएगा, उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा।”

इशान किशन फिट या अनफिट?

कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 को लेकर भी अपडेट दिया और कहा,”वह फिलहाल सहज महसूस कर रहे हैं। अभ्यास सत्र के बाद मेरी ईशान से बातचीत हुई थी। उनकी चोट मामूली परेशानी थी और लगातार क्रिकेट खेलने के कारण उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई। आराम मिलने के बाद उनके कल तक पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है।”

इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की चोट से वापसी को लेकर अय्यर ने कहा कि उनके लिए मैच अभ्यास और आत्मविश्वास बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बुमराह से उनकी पिछली शाम बातचीत हुई थी। अय्यर ने कहा,”मैंने कल उनसे बात की थी। वह टीम के लिए प्रदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने के इरादे से लौटना चाहते हैं कि हम चैंपियनशिप जीतें।”

गौतम गंभीर के साथ बॉन्डिंग पर भी बोले अय्यर

अय्यर ने कहा,”2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ गंभीर के साथ काम करने के दौरान उन्होंने उनकी इस खूबी को करीब से देखा है। वह टीम के अंदर काफी भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी की स्पष्ट समझ होती है। कोचिंग के लिहाज से ये सभी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं।”

उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर का खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर संवाद और प्रबंधन करने का तरीका शानदार है। अय्यर के मुताबिक, टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए प्रत्येक खिलाड़ी के साथ इस तरह का संबंध बेहद जरूरी होगा। अय्यर ने कहा,”हम सभी अपने-अपने तरीके से अलग हैं और आपको किसी खिलाड़ी को समझने की जरूरत होती है। मैंने पहले भी केकेआर में उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि वह किस तरह सोचते हैं और उनका नजरिया क्या रहने वाला है।”

IND vs AFG: वैभव-संजू पहली बार खेल सकते एकसाथ, इशान किशन की पीठ में दर्द, पहले टी20 में खेलने पर संशय

इशान किशन के अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में खेलने पर संशय बना हुआ है। शुक्रवार को अभ्यास सत्र के दौरान उनकी पीठ में दर्द की समस्या सामने आई। यही कारण है कि वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन दोनों पहली बार एकसाथ टीम में नजर आ सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





