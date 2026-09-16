भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। भारतीय टी20 टीम में कुलदीप यादव की वापसी हुई है। वहीं मयंक यादव और प्रिंस यादव को भी चुना गया है।

ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से सिरदर्द होगा क्योंकि, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तीनों टीम का हिस्सा हैं। वहीं यह सीरीज एशियाई खेलों के बाद होगी इसलिए जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बाहर किया गया है। वहीं हर्षित राणा की जगह चुने गए यश ठाकुर और वरुण चक्रवर्ती की जगह चुने गए विप्रज निगम को इस टीम में जगह नहीं मिली है।

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST)

6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST) दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST)

9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST) तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST)

11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST) चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST)

14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST) पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026, बेंगलुरु (शाम 7 बजे IST)

बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है कि वरुण चक्रवर्ती एशियाई खेलों और जापान के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक टी20 की टीम से बाहर हैं। जबकि विप्रज निगम का बतौर रिप्लेसमेंट आधिकारिक ऐलान हो गया है। साथ ही बीसीसीआई ने वनडे और टी20 टीम के अलावा ईरानी ट्रॉफी के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया (शेष भारत) की टीम को भी चुना है।

🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.



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रोहित-विराट, ऋतुराज-जुरेल IN, पंत-हार्दिक OUT, पहली बार चुने गए 2 खिलाड़ी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का ODI स्क्वाड जारी

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड जारी हो गया है। रोहित-विराट टीम का हिस्सा हैं तो केएल राहुल उपकप्तान बने हैं। दो खिलाड़ियों का पहली बार वनडे टीम में चयन हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





