एमआई न्यूयॉर्क के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने मेजर लीग क्रिकेट 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया। पूरन ने इस मैच में अपना शतक 31 गेंदों पर पूरा किया और इन तीनों दिग्गजों से टी20 क्रिकेट में कम गेंदों पर शतक लगाने के मामले में आगे निकल गए।

निकोलस पूरन ने तोड़ा वैभव, अभिषेक, पंत का रिकॉर्ड

निकोलस पूरन ने एमआई न्यूयॉर्क के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ अपना शतक 31 गेंदों पर पूरा किया और इस मैच में 33 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली। पूरन ने अपनी पारी के दौरान 13 छक्के और 5 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 321.21 का रहा। पूरन की इस पारी के दम पर इस टीम ने वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर 266 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 31 गेंदों पर शतक लगातर पूरन ने एक साथ वैभव, अभिषेक, पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

वैभव, अभिषेक और ऋषभ पंत ने टी20 क्रिकेट में 32-32 गेंदों पर शतक लगाने का कमाल किया है, लेकिन पूरन ने ऐसा 31 गेंदों पर पूरा किया और इन तीनों से आगे निकल गए। वहीं पूरन ने उर्विल पटेल की बराबरी कर ली जिन्होंने 31 गेंदों पर टी20 प्रारूप में शतक लगाया था। निकोलस पूरन अब टी20 में सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में उर्विल पटेल के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर आ गए। तो वहीं वैभव, अभिषेक और पंत इस लिस्ट में छठे नंबर पर एक साथ मौजूद हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

PlayerBallsMatchVenueYear
Sahil Chauhan27Estonia v CyprusEpiskopi2024
Urvil Patel28Gujarat v TripuraIndore2024
Abhishek Sharma28Punjab v MeghalayaSaurashtra2024
Muhammad Fahad29Turkey v BulgariaSofia2025
CH Gayle30Royal Challengers Bangalore v Pune WarriorsBangalore2013
Urvil Patel31Gujarat v ServicesHyderabad2025
Nicholas Pooran31MI New York v Washington FreedomOakland2026
RR Pant32Delhi v Himachal PradeshDelhi2018
Vaibhav Sooryavanshi32India A v United Arab EmiratesDoha2025
Abhishek Sharma32Punjab v BengalHyderabad2025

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